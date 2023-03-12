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Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

Gresini sürücüsü Fabio Di Giannantonio, Algarve'deki oldukça kalın ve sert bir yapıya sahip çakıllar nedeniyle bilincini kısa süreliğine kaybettiğini söylüyor.

Lewis Duncan
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Yardımcı Editör:
Germán Garcia Casanova
Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi
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Algarve'de düzenlenen sezon öncesi testlerinin ilk günü geçirdiği kazanın ardından beyin sarsıntısı yaşayan Di Giannantonio, tedbir kapsamında Pazar günü piste çıkmayacak.

Yedinci virajda motosikletinden normal bir şekilde düşen İtalyan sürücü, kısa süre kaydıktan sonra kafasını çakıllara çarptığını ve sonrasında bilincinin kapandığını söyledi. 

Pistteki çakıllar geçen yıl da tartışma konusuydu; hatta Francesco Bagnaia antrenman turları esnasında takla atarak kendini çakıl havuzunda bulduktan sonra biraz çakıl toplamış ve güvenlik komisyonu toplantısına götürmüştü.

Çakılların olduğu beyin sarsıntısı nedeniyle zaman kaybettiği için sinirlenen Di Giannantonio, eğer bu kadar risk almak istiyorlarsa Monako'da yarışmaları gerektiğini söylüyor. 

Di Giannantonio, "Yazık oldu çünkü sadece hafifçe motosikletten düşmüştüm, ancak buradaki çakıllar gerçekten çılgınca." 

"Her yıl çakıllardan şikayet ediyoruz çünkü gerçekten büyük kayalar gibiler ve onlara çarptığınızda asfalta çarptığınızdan daha fazla acı veriyor."

"Asfaltta kayıyordum, sonrasında sanki bir patlama olmuş gibi hissettim. Kafam çakıllara çarptığında bilincimi kaybettim." dedi.

Joan Mir, Repsol Honda Team crash

Joan Mir, Repsol Honda Team crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kaskımı görmelisiniz, inanılır gibi değil. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim."

"Takım olarak bu durumdan şikayetçiyiz, çünkü sürücülerin güvenliği hakkında konuştuğumuz her şey için bir kılavuza ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyoruz."

"Ancak bu yeterli değil gibi görünüyor, şu anki çakıllara çarpmak ve duvara çarpmak aynı şey."

"Eğer bu şekilde yarışmak zorundaysak, riskin aynı olacağı Monaco'ya gitmeliyiz, hiç olmazsa daha gösterişli!"

"Dürüst olmak gerekirse bunun için kızgınım, bir test gününün yanı sıra iki veya üç günlük antrenmandan da yoksun kalacağım. Sadece birkaç çakıl yüzünden." dedi.

Di Giannantonio ayrıca 1. virajdaki çakılların değiştirildiğini ancak başka hiçbir yerde değişiklik yapılmadığını, ayrıca sürücülere defalarca toptan değişiklikler yapılacağının söylenmesine rağmen bir değişiklik olmadığından şikayet etti.

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