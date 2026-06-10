Di Giannantonio parmak sakatlığı için tedavi gördü: VR46 iyileşme sürecini açıkladı

VR46 sürücüsü Fabio Di Giannantonio’nun, Katalonya Grand Prix’sinde Alex Marquez ve Pedro Acosta arasında yaşanan korkunç kazanın zincirleme etkisiyle sakatlanan sol el serçe parmağı için beklenen tıbbi müdahale gerçekleşti.

Marquez’in motosikletinden fırlayan bir tekerleğin kendisine çarpmasıyla yerde kalan ve parmağından yaralanan İtalyan pilot, o gün acıya meydan okuyarak yeniden start alan yarışı kazanmayı başarmıştı.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Fotoğraf: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

O günden bu yana sol eli sargılı ve bu sakatlığa göre özel olarak modifiye edilmiş bir eldivenle yarışan Di Giannantonio, Macaristan GP'sinin hemen ardından ülkesi İtalya’da hastaneye yattı.

VR46 takımı, başarılı pilotun durumu hakkında şu resmi açıklamayı yaptı: "Fabio Di Giannantonio, dün öğleden sonra sol elinin beşinci parmağındaki deri dokusuna cerrahi pansuman ve müdahale yapılması amacıyla Roma'daki UPMC Salvator Mundi Uluslararası Hastanesi'ne götürülmüştür.”

“Dr. Ornelli tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, Barselona'daki yarışta meydana gelen kazada oluşan hasarı tedavi etmek amacıyla yapılmıştır. Planlanan iyileşme süreci doğrultusunda, sürücümüzün önümüzdeki hafta düzenlenecek Çekya Grand Prix'sine normal bir şekilde katılması öngörülmektedir."

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sezonun ilk 8 ayağının ardından Fabio Di Giannantonio, genel klasmanda topladığı puanlarla Ducati uydu takımı sürücüleri arasında hâlâ zirvede yer alıyor.

Lider durumdaki Aprilia pilotu Marco Bezzecchi'nin 42 puan gerisinde olan İtalyan sürücü, gösterdiği bu harika performansa rağmen yıl sonunda Ducati ailesine veda etmeye hazırlanıyor.

Yabancı basından gelen güçlü bilgilere göre Di Giannantonio, önümüzdeki sezon için fabrika KTM takımıyla şimdiden el sıkışmış durumda.