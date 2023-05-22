Di Giannantonio, gelecek sezon MotoGP'de olmayabilir!
İtalyan basını, performansının zayıf kaldığı söylenen Fabio Di Giannantonio'nun yerine Tony Arbolino ismini öne sürüyor.
MotoGP'deki sekiz Ducati sürücüsünün açık ara en zayıf halkası konumundaki Di Giannantonio, zaman zaman özellikle sıralama turlarında parlasa da asla beklentileri karşılayamadı.
Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren Enea Bastianini'nin aksine sürekli arka grupta yer alan ve sezonu 20. tamamlayan İtalyan sürücü, bu sezon biraz daha gelişmesine rağmen yine orta-arka grubun gediklilerinden biri.
Bu performans, Ducati'yi farklı bir güzergaha yönelmeye itmiş vaziyette: Moto2 şampiyona lideri Tony Arbolino!
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Di Giannantonio'nun performansından etkilenmeyen Ducati, birinci tercih olarak Arbolino'yu gözüne kestirmiş durumda ve olası bir değişiklik durumunda Gresini'nin de, Ducati'nin de ilk tercihi kendisi.
Moto2'deki üçüncü sezonunu geçiren Arbolino, karşısında Pedro Acosta gibi bir yetenek olmasına rağmen oldukça iyi performans sergiliyor ve şu anda beş yarışta iki galibiyetle şampiyona lideri.
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