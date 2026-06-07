Di Giannantonio, aerodinamik yaklaşımı hakkında: “Bunu bize F1 öğretti”

2026 MotoGP sezonunda şampiyona üçüncüsü konumunda bulunan Di Giannantonio, Balaton Park hafta sonuna Ducati’nin yeni aerodinamik paketiyle başladı. Ancak cumartesi günkü seanslarda daha eski tasarıma sahip pakete geri döndü.

Normal şartlarda sürücüler, motosiklet üzerinde en iyi hissi veren aerodinamik paketini bulduktan sonra hafta sonu boyunca aynı çözümle devam etmeyi tercih eder ancak Di Giannantonio, farklı pistlerin farklı ihtiyaçlar doğurduğunu düşünüyor.

Aerodinamik değişikliğinin nedeni sorulduğunda İtalyan sürücü şöyle konuştu: “Ben her zaman şunu düşündüm, bunu bize Formula 1 öğretti; bir aerodinamik paketi size bir noktada avantaj sağlarken başka bir konuda dezavantaj yaratabilir.”

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Fotoğraf: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

“Farklı tutunma seviyeleri ve farklı hız karakteristiklerine sahip pistlerde, elimizdeki iki aerodinamik paketin farklı özellikler sunduğunu düşünüyorum. ”

Di Giannantonio, farklı paketler arasında gidip gelmenin motosiklet ayarlarını karmaşık hale getirip getirmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu anda veriler, bu aerodinamik paketlerinden ne elde edebileceğinizi oldukça net şekilde gösteriyor.”

“Bu yüzden gerçekten ihtiyaç duyup duymadığımızı anlamak kolay oluyor.”

Startının aslında kötü olmadığını belirten Di Giannantonio, yarışın ilk bölümlerinde ön tarafla ilgili ciddi zorluklar yaşadığını söyledi.

“Start çok kötü değildi ancak ilk virajlarda hızlanmak gerçekten çok zordu. Çünkü motosikletin mevcut ayarında ilk turlarda ön tarafta ciddi sıkıntı yaşıyorum, bunun nedeni de arka taraftaki yüksek tutunma seviyesi.”

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Bu aslında sezon boyunca zaman zaman yaşadığımız bir durum. Fakat ön sıralarda olduğunuzda kendi temponuzu sürdürebildiğiniz için bunu çok fazla hissetmiyorsunuz.”

“Bu kez kalabalığın içinde kaldım. Başlangıçta geçiş yapmak çok zordu, hatta ben geçiş manevramı planlamak yerine savunma yapıyordum.”

“Daha sonra motosiklet giderek daha iyi hale geldi. Ancak Pecco’nun önüne geçebilmek gerçekten çok zordu.”

Di Giannantonio, sıralama turlarının ikinci bölümünde yaşadığı kazanın ardından motorunun stop etmemesi sayesinde şanslı olduğunu da ifade etti.

Barselona’da Álex Márquez ile yaşadığı olay sonrası sakatlanan parmağının hâlâ tam olarak iyileşmediğini belirten İtalyan sürücü, benzer bir durumda motosikleti çalışır halde tutmak için risk almayacağını söyledi: “Ön tarafın tutuşunu kaybettim ve motosikletten düştüm.”

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Benim motorum stop etmedi, çalışmaya devam etti. Bu konuda şanslıydım.”

“Açıkçası parmağımdaki sakatlık devam ederken kaza anında motosikleti çalışır tutabilmek için ellerimi üzerinde tutma riskine girmem.”

“Bunu umursamam. Kaza yaparsam motosikleti alıp yeniden piste dönmeye çalışırım. Ama bence parmağım çok daha önemli.”