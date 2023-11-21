Di Giannantonio, "8. harita" mesajına açıklık getirdi

Gresini sürücüsü, Pazar günkü 22 turluk Katar GP'sinin son aşamalarında şampiyona lideri Francesco Bagnaia'yı geride bırakarak ilk premier sınıf zaferini elde etti.

Di Giannantonio'nun şu anda 2024 gridinde bir yeri yok ve aracını Marc Marquez'e kaptırmış durumda.

Birkaç hafta önce Honda koltuğu için adı geçerken, şimdi bu koltuğun Luca Marini'ye gitmesi muhtemel görünürken, VR46 Katar hafta sonunun başlarında Di Giannantonio'nun bir seçenek olmadığını söyledi.

Bagnaia'yı takip ederken, Di Giannantonio'nun gösterge panelinde 18. turda bir 'Harita 8' mesajı verildi.

Daha önce bu mesaj, 2017'de takım arkadaşı Andrea Dovizioso'nun şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonun son iki turunda Ducati'nin Jorge Lorenzo'ya verdiği şifreli bir takım emri mesajıydı.

Ancak Di Giannantonio, '8. harita' çağrısının sadece Bagnaia'ya saldırmak için yarışta fazla zamanı kalmadığını söylemek için olduğunu söyledi.

Motogp.com'un After the Flag programına verdiği demeçte Di Giannantonio, "Dürüst olmak gerekirse, yarışın o anında Pecco'nun önde olmasını beklemiyordum çünkü Pecco tüm hafta sonu zorlanıyordu."

"Bu yüzden önde başka biri olduğunu düşündüm ama sonra Pecco olduğunu gördüm. Bu yüzden biraz dikkatli olmak zorundaydım ve aynı zamanda üzgündüm çünkü ondan biraz puan çalabilirsem şampiyonluğuna yazık olabilirdi."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

"Ama sonra sondan dört, beş tur önce geçişi yapmayı planladık. Yani o 'harita 8' mesajı sadece 'hey, şimdi tam zamanı' demekti."

"Bu iyi bir işaretti. Pit yolundaki tabelamı hiçbir tur göremedim çünkü çok fazla pit vardı ve ben kendi pit tabelamı göremiyordum."

"Bu yüzden, sona kaç tur kaldığını bilmiyordum. Sonunda 'harita 8'i gördüm ve pit tabelasını görmeye başladım ve dört tur kaldığını gördüm, bu yüzden 'oh adamım, şimdi yapmam gerek' dedim. Bu yüzden mümkün olduğunca temiz yapmaya çalıştım ve başardık." şeklinde konuştu.

Bu zaferin gelecek yıl MotoGP koltuğuna oturma ihtimalini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek, ancak Di Giannantonio sınıftaki yerinin konuşulmasının bile "nutkunu tuttuğunu" söylüyor.

Di Giannantonio, "Bu tartışma hakkında nutkum tutuldu, çünkü sonuçta her şeyi zamanında yaptığımı düşünüyorum."

"MotoGP'de sadece ikinci yılım ve diğer sürücülere de bakarsanız, dünyanın en iyi şampiyonasında, dünyanın en üst düzey motosiklet şampiyonasındayız."

"Dolayısıyla, işlerin yoluna girmesi elbette zaman alıyor. Sonunda başardık ama bence tam zamanında yaptık. Yani, acı bir durum olduğunu söyleyebiliriz ve umarım işleri tersine çevirebiliriz." dedi.