Di Giannantonio, 2026 sonuna kadar VR46'da kalacak

Di Giannantonio, yeni anlaşma kapsamında Ducati bünyesine katılacak ve en az iki yıl VR46 ile yarışacak.

Anlaşmaya göre di Giannantonio, eski motosikletlerle yetinmek zorunda kaldığı üç yılın ardından 2025'te Ducati'den fabrika destekli bir GP25 alacak.

İtalyan sürücü Yamaha'dan Pramac için yarışmak üzere iki yıllık bir teklif almıştı ancak Cumartesi günü Iwata merkezli markaya bu teklifi kabul etmeyeceğini bildirdiği öğrenildi.

Bu durum di Giannantonio'nun VR46 ile olan ilişkisini iki sezon daha sürdürmesinin önünü açtı fakat artık doğrudan Ducati ile sözleşme imzalayacak.

Böylelikle doğrudan fabrika anlaşmalı dört Ducati sürücüsü olacak; Di Giananntonio, Francesco Bagnaia, Marc Marque ve gelecek yıl MotoGP'ye yükselecek olan genç Fermin Aldeguer.

Aldeguer yılın başında Ducati ile anlaşma imzaladı, ancak hangi takımla yarışacağı konusunda bilgi bekliyor.

Pramac'ın Yamaha'ya geçmesiyle VR46 ya da Gresini'de yer alabilir.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oliveira Pramac'a mı gidiyor?

Di Giannantonio'nun ayrılmama kararı sonrası Yamaha, yeni uydu takımı için ilk tercih olarak Trackhouse sürücüsü Miguel Oliveira'yı belirledi.

Buradaki fikir, tecrübeli bir isim ile bir çaylağı bir araya getirmek; Oliveira ve KTM'den ayrılan Jack Miller tecrübeli sürücü tarafında iki gerçek aday.

Çaylak rolü için en çok istenen isim Sergio García, ancak Alonso Lopez ve Toni Arbolino da listede.