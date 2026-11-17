MotoGP

David Alonso, Honda'nın 2027 MotoGP motosikletini Sepang'da test etti

Gelecek sezon Honda ile sözleşme imzalayarak LCR takımıyla MotoGP'ye adım atacak olan David Alonso, 850cc RC214V ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Kas 2026 15:00

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David Alonso, Aspar

Katar Grand Prix'si Moto2 yarışını podyumun hemen dışında tamamlayan David Alonso, Doha'dan doğrudan Kuala Lumpur'a geçti. Burada Honda'nın test ve geliştirme ekibi kendisini bekliyordu. Ekip, Malezya pistini adeta bir merkez olarak kullanmaya başlamıştı.

Tokyo merkezli üreticinin resmi test sürücüleri Aleix Espargaro ve Takaaki Nakagami, Honda'nın 2027 sezonunda dört sürücüsünün kullanacağı 850cc prototip motosikleti RC214V'nin geliştirme çalışmaları üzerinde çalışıyordu.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Alonso'nun MotoGP motosikletiyle ilk deneyimi tam günlük bir testten oluştu. Genç sürücü çok sayıda tur tamamlarken, cesaret verici tur zamanlarına da imza attı.

Alonso'dan önce mevcut Moto2 sürücülerinden bazıları da 2027 MotoGP prototiplerini test etmişti. Izan Guevara ve Senna Agius, Avusturya'daki test sırasında sırasıyla gelecek sezon kullanacakları Yamaha ve KTM motosikletlerini denemişti.

2027'de MotoGP'ye adım atacak isimler arasında en fazla kilometre yapan sürücü ise Superbike şampiyonu Nicolo Bulega oldu. Bu yıl Ducati ile 850cc prototipin geliştirilmesi için sözleşme imzalayan Bulega, gelecek sezon VR46 takımıyla yarışacak.

Mevcut MotoGP sürücülerinden Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio ve Ai Ogura gibi önemli isimler ise gelecek sezon takım değiştirecekleri için Valencia testine kadar beklemek zorunda kalacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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