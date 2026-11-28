MotoGP Valencia GP

Dani Pedrosa, 8 yıldır sürdürdüğü KTM görevinden ayrılacağını açıkladı

Dani Pedrosa 2027’de başlayacak yeni 850cc dönem,i öncesinde, sekiz yıldır sürdürdüğü KTM test ve gelişim sürücülüğü görevinden ayrılacağını açıkladı.

Rachit Thukral Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 15:00

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2018 sonunda yarış kariyerini noktaladıktan sonra o dönem henüz gelişim aşamasında olan KTM projesine katılan Dani Pedrosa, ekibin RC16 motosikletinin yarışlar kazanmasında kilit rol oynadı. Honda’da edindiği tecrübeyi ve teknik bilgisini KTM’ye aktaran 41 yaşındaki İspanyol sürücü, Salı günü yapılacak Valensiya testinde ilk kez piste çıkacak olan 2027 paketinin geliştirilmesine de önemli katkılar sağladı.

Kariyerinde 31 MotoGP yarışı galibiyeti kazanan ve KTM ile çıktığı dört özel davet yarışında 2023 San Marino Grand Prix’sinde elde ettiği iki dördüncülükle hızını kanıtlayan Pedrosa, yeni dönemde ne yapacağını henüz açıklamazken veda mesajında şu ifadeleri kullandı: "Her dönemin kendi amacı ve zamanlaması vardır. 2018'de yarışmayı bıraktığımdan beri son sekiz yılımı, kariyerim boyunca yarıştığım diğer markalara hiç benzemeyen KTM'ye adadım.”

“Tüm deneyimimi, bağlılığımı ve hırsımı ortaya koyduğum karmaşık bir süreç olduğu kadar heyecan da vericiydi. Amacım MotoGP yarışları kazanabilecek bir KTM motosikleti geliştirmeye yardımcı olmaktı ve bu yolda önemli ilerlemeler kaydettik.”

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

“MotoGP, teknolojik gelişimin ve rekabetin bitmeyen ritmine ayak uydurmak için sürekli bir evrim gerektirir. Bu anlayışla, MotoGP'nin 2027'de başlayacak yeni dönemine katkıda bulunmayı amaçlayan fikirlerimi takımla paylaştım.”

“Benim için rekabet etmek aynı zamanda yerleşik yaklaşımları sorgulamak ve sürekli öğrenmekle ilgilidir. Günlük çalışma ortamımda yüksek standartlarla ve ortak bir uyumla çalışmaya çok önem veriyorum, gelişimse beraberinde geliyor.”

“Bu yüzden KTM'deki sürecimi noktalamak ve önümdeki yeni sayfalara bakmak için doğru anın geldiğini hissediyorum.”

“Bu yolculuğun parçası olan herkese, özellikle de sıkı çalışmayı, gelişme arzusunu ve kazanma hırsını paylaştığım, kalıcı dostluklar kurduğum isimlere minnettarım."

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- Motorsport.com Ekibi

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