Dall'Igna'ya göre, Ducati gelecek yıl 'daha zayıf' olacak

Ducati son birkaç yıldır MotoGP'de baskın bir güç oldu ve geçen hafta sonu Misano'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinde 2024 şampiyonluğunu kazandı.

Ancak, Pramac'ın Yamaha ile güçlerini birleştirmek için yirmi yıllık bir ilişkinin perdesini indirmesiyle, gelecek yıl griddeki varlığı sekiz motosikletten altıya düşecek.

Ayrıca, geçen yılın ikincisi Jorge Martin ve yarışın galibi Marco Bezzecchi Aprilia'ya giderken, Enea Bastianini de KTM'ye geçecek.

Dall'Igna, Ducati'nin sürücüler açısından konumunun zayıfladığını, tek olumlu şeyin altı kez şampiyon olan Marc Marquez'in takıma katılması olduğunu söyledi.

MotoGP web sitesine verdiği demeçte, "Muhtemelen motosikleti geliştirmek için uydu takımından gelen verileri kullanmaya çalışan ilk üreticiyiz."

"Elbette gelecekte bunu yapmak için daha az fırsatımız var."

Luigi Dall'igna Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Diğer üreticiler böyle bir şey yapmanın mümkün olduğunu öğrendi. "

"Genel olarak bu yıldan daha zayıf durumda olacağız çünkü gelecek sezon sürücü sayımız daha az olacak."

"Ancak diğer taraftan, fabrika takımı için, muhtemelen Ducati tarihindeki en iyi sürücülere sahip olacağız."

MotoGP, 2027 yılında mevcut 1000cc motorların yerini daha küçük kapasiteli 850cc ünitelerin alacağı büyük bir düzenleme revizyonuna hazırlanıyor. Ayrıca aerodinamikler üzerinde de bir kısıtlama olacak ve tüm sürüş yüksekliği cihazları yasaklanacak.

Dall'Igna, Ducati'nin MotoGP'deki hakimiyetini sürdürmeye çalışırken 2027'de nasıl bir yol izleyeceğine karar vermek için şimdiden toplantılar düzenlediğini açıkladı.

"2027 sezonu çok yakında geliyor, bu yüzden yeni motosikletin nasıl olacağına dair tartışmalara başlıyoruz."

"Sadece güçteki azalma nedeniyle değil, aynı zamanda sürüş yüksekliği cihazını artık kullanamayacağımız için her şeyi yeniden gözden geçirmek zorundayız."

"Ayrıca bu, dengeyi farklı bir konuma taşıyor. Dolayısıyla teknik açıdan motosiklette önemli bir değişiklik olacak."