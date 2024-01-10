Dall’Igna: "Martin fabrika Ducati takımına terfi etmeyi hak ediyor"

Martin, Pramac Ducati'siyle 2023 sezonunun son yarışına kadar Francesco Bagnaia'yla mücadele etti. Ancak Valencia Grand Prix'sinde yaptığı kazayla 39 puan geride kalarak şampiyonluğu İtalyan sürücüye kaptırdı.

Martin şampiyonluğu kazanmış olsaydı, Enea Bastianini'nin yerine otomatik olarak fabrika takımına terfi edecekti. Ancak bunun yerine bu yıl uydu takımı olan Pramac'ta kalmaya devam edecek.

Martin, Valencia GP'sinden sonra yaptığı açıklamada, Ducati'ye fabrika takımında olmayı hak ettiğini 2023'te geçirdiği sezondan sonra kanıtlamadıysa, asla kanıtlayamayacağını söyledi.

Autosport tarafından Martin'in değerlendirmesine katılıp katılmadığı sorulduğunda Dall'Igna, "Kesinlikle. Ona katılıyorum."

"Bu yıl harika bir iş çıkardı ve kesinlikle fabrika takımını hak ediyor. Ancak geçerli olan bazı sözleşmeler var. Değiştirilmesi mümkün olmayan pek çok şey var." dedi.

Ducati sportif direktörü Davide Tardozzi, İtalyan markasının sahip olabileceği en güçlü kadronun Martin ve Bagnaia olduğunu kabul ediyor.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Ama aynı zamanda Malezya GP'sini kazanan Bastianini'ye, Portekiz'deki ilk turda geçirdiği 'aptalca kazanın' ardından omzundan sakatlanıp yarışa katılamamasının ardından fabrika takımında ikinci bir sezon verilmesinin adil olduğunu düşünüyor.

Autosport'un Martin ve Bastianini takası senaryosunu sorduğu Tardozzi, "Hikaye şu ki Martin bir fabrika motosikletini hak ediyor ve fabrika motosikletine sahip."

"Bir uydu takımıyla da şampiyonluğu kazanabileceğimizi kanıtladık. Çünkü sonunda şampiyonluğu kazanmaya çok ama çok yaklaşmıştı."

"Şu anda Bastianini'nin 2022'de aldığı sonuçlar nedeniyle fabrika takımına girdiği çok açık."

"Dolayısıyla, yaşananlardan dolayı Bastianini ve Martin'i takas etmenin adil olmadığını düşünüyoruz."

"Açıkçası bugün bizim için en güçlü takım Martin ve Bagnaia. Ama neden Bastianini'nin fabrika takımını hak ettiği yönündeki kararımıza geri dönmek zorundayız?"

"İlk yarıştaki bu aptalca kaza yüzünden sezonu mahvoldu. Bu yüzden ona bir fırsat daha vermemizin adil olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bastianini, Portekiz sprintinde Luca Marini ile çarpışmasının ardından omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonun ilk beş yarışını kaçırırken, Barselona'daki 1. viraj kazasında birden fazla kırığı oluştuktan sonra üç Grand Prix'de daha yarışamadı.

Tüm bu sakatlık sorunları, 2021 spesifik Ducati'den 2023 versiyonuna adaptasyonunu çok daha yavaş hale getirdi. GP23'ün motor frenleme ve viraj giriş performansını anlama konusunda bir atılım Malezya'da geldi.