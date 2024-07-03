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Dall’Igna: ''Martin, Bezzecchi ve Pramac'ın Ducati'den ayrılması Marc Marquez'in suçu değil''

Ducati fabrika takımının yöneticisi Gigi Dall’Igna, Jorge Martin, Marco Bezzecchi ve Pramac'ın Ducati'den ayrılması hakkında ilk kez konuştu.

Rümeysa Öztürk
Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager

Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Mugello'dan bu yana Ducati, Jorge Martin'i ve Marco Bezzecchi'yi Aprilia'ya ve geçen yılın MotoGP Takımlar Şampiyonu Pramac'ı Yamaha'ya kaptırdı. 

Ducati, 2025 yılında Francesco Bagnaia'nın takım arkadaşı olarak Marc Marquez'i seçtikten sonra, Martin ve Bezzecchi, Aprilia ile sözleşme imzalamak adına Ducati'den ayrıldılar. 

Marc Marquez'in Pramac'a geçeceği düşünülüyordu. Bu nedenle Pramac, 6 kez MotoGP dünya şampiyonu Marquez'i takımına katmayı düşünerek Ducati'de kalmayı seçti. Ancak bu durum gerçekleşmeyince Pramac, Yamaha'ya geçerek çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Böylece Marc Marquez'in, Ducati'nin verdiği bu üç kayıpta da etkili olduğu anlamına geliyordu. 

Ancak Ducati'nin 2025 yılındaki sürücü kadrosu hakkında konuşan Gigi Dall’Igna, Marc Marquez'i savunarak, şöyle cevap verdi: 

''Bu, Marc Marquez'in hatası değil ya da herhangi sorundan değil.''

''Gerçek şu ki çok sayıda sürücü, iyi sürücü ve şampiyon sürücüleri eğittik ve sonuç olarak gelecek için onlarla çalışmaya devam edemeyiz çünkü kendileri için mümkün olan en iyi motosikleti sürebilecekleri farklı bir yeri bulmaları gerekiyor.''

''Yeni bir döneme başlıyoruz çünkü gelecek yıl [Fermin] Aldeguer'i de getireceğiz.''

''Genç bir sürücüyü geliştirmek için geleceğin yeni şampiyonunu bulmak adına yeni bir döneme başlıyoruz.''

VR46 takımıyla yarışıcağına dair artan spekülasyonlarla birlikte Aldeguer'in hangi takımda yarışacağı hâlâ bilinmiyor. 

Dall’Igna bu konudaki kararının da uzun sürmeyeceğini söyledi. 

''Bunun üzerinde çalışıyoruz ancak Sachsenring'de ya da kısa süre içerisinde bununla ilgili tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.''

Ayrıca, Dall’Igna 4 yıldır birlikte çalıştığı Jorge Martin'ini kaybetmekle ilgili de konuştu. 

''Bu konuda konuşmak tuhaf. Önümüzdeki yılda birlikte devam edeceğimizi bilerek 4 yıl boyunca konuşmuştuk. Ancak bu yılın sonunda ilk kez yolumuzun farklı olacağını biliyorduk.''

''Garip ama yine de Martin'i desteklemeye ve işini yapması için tüm bilgileri vermeye çalışıyorum. Yıl sonuna kadar Martin, bir Ducati sürücüsü ve bu yüzden onun için en iyisini istiyoruz.''

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