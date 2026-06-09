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MotoGP Macaristan GP

Dall'Igna, Marquez'in zaferi hakkında: "Duygusal olarak tükenmiş durumdayım"

Gigi Dall'Igna, Balaton Park'ta Marc Marquez'in MotoGP galibiyet hasretini sonlandırdığı tarihi zaferin ardından 'duygusal olarak tükenmiş' hissettiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Gigi Dall'Igna, Ducati Team

Gigi Dall'Igna, Ducati Team

Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Yarış öncesinde kazanma şansını düşük gördüğü belirtilen Marc Marquez, omuz ameliyatından dönüş yaptığı sadece ikinci yarış hafta sonunda kusursuza yakın bir performans sergiledi. İspanyol sürücü pole pozisyonunu elde ederken sprint ve ana yarışta da galibiyet elde etti.

Böylece Marquez, 266 günlük galibiyet hasretine son verdi. İspanyol sürücü en son geçen yılki San Marino Grand Prix'sinde kazanmıştı.

Aynı zamanda bu sonuç hem sürücü hem de Ducati için önemli bir kilometre taşı oldu: Marquez kariyerindeki 100. Grand Prix zaferine ulaşırken, Ducati Lenovo Team de MotoGP'deki 100. galibiyetini elde etti.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gigi Dall'Igna, yarış sonrası şu ifadeleri kullandı: "Marc'ın bugün başardıklarını anlatmaya kelimeler yetmez."

"Duygusal olarak tükenmiş durumdayım çünkü çok daha sakin bir yarış bekliyordum. Ama elbette onun ve takım için son derece mutluyum. O gerçek bir şampiyon."

"Bu aynı zamanda Marc'ın 100. Grand Prix zaferi ve Ducati Lenovo Team'in MotoGP'deki 100. galibiyeti. Daha fazlasını isteyemezdik."

"Şimdi bu başarıyı kutlama zamanı, ardından odağımızı Brno'ya çevireceğiz."

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Zeynep Taş

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