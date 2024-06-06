Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"

5 Haziran çarşamba günü Ducati, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marquez ile iki yıllık fabrika anlaşması imzaladığını resmen duyurdu ve Motorsport.com'un hafta başındaki haberini doğruladı.

Bu, Marquez'in Ducati yönetimini Jorge Martin'i fabrika takımına terfi ettirme kararından dönmeye zorlaması ve Martin'in Pramac için bir iş motosikletiyle yarışma ihtimaline hayır demesinin ardından geldi.

Marquez'in yeteneğini ve pazarlama gücünü rakip bir üreticiye kaptırma ihtimaline karşın yönetim, Martin'in Aprilia'ya gitmesine ve orada çok yıllık bir anlaşma imzalamasına izin vermek zorunda kaldı.

Açıklamanın ardından Sky Sports İtalya'ya konuşan Dall'Igna, Marquez ve Bagnaia'nın Ducati'nin sahip olduğu en güçlü takımı oluşturduğunu söyledi.

"İki şampiyonluk kazanmış sürücüye sahip olmak için Marc'ı seçtik, o ve Pecco ile kazanma şansımız artıyor."

"Hem sportif hem de insani açıdan karmaşık bir karardı, ancak şimdi Ducati tarihindeki en iyi takıma sahip olduğumuza inanıyoruz."

Dall'Igna şunları ekledi: "Marquez'in Ducati ile fark yaratabileceğini biliyoruz."

"Motosikletimiz inanılmaz seviyelere ulaştı, bu nedenle fabrika takımında Marquez ve Bagnaia gibi iki sürücüye sahip olmak, hedefimiz olan dünya şampiyonluğunu kazanma şansımızı artırıyor."

"Yarışlarda her şey olabilir, bu nedenle şampiyonluk için mücadele edebilecek iki sürücüye sahip olmak en iyisi."

Dall'Igna, Ducati'nin Martin ve Marquez'i 2025'e kadar bünyesinde tutabileceği bir senaryo tasarlamak için çabaladığını da belirtti.

Dall'Igna, Marquez ve Bagnaia arasında büyük bir rekabetin ortaya çıkması halinde motosiklet gelişiminin zarar görmesinden endişe duymazken, spor yönetimi konusunda endişeli.

Dall'Igna, "Motosikletin gelişimi açısından endişeli değilim."

"Bizim bir felsefemiz var, tek bir sürücüye odaklanmıyoruz ve motosikletin gelişimi için tüm sürücüleri dikkate alıyoruz. Dolayısıyla Marquez bu yıl bize zaten yardımcı oluyor."

"Öte yandan, spor yönetimi konusunda daha endişeliyim: Şu anda Ducati takımında sahip olduğumuz atmosfer harika ve hedefimiz gelecek yıl da buna sahip olmaya devam etmek."

"Bagnaia neler yapabileceğini çoktan gösterdi, motosikletin üstünde harika şeyler yapıyor."

"O bizim amiral gemimiz, 2024 şampiyonası başlamadan önce onunla sözleşme yenileme anlaşmasını imzaladık." dedi.