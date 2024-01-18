Dall'Igna: "Marquez eski bir motosikletle şampiyon olursa bu Ducati'nin imajını zedelemez"

Altı kez premier sınıf şampiyonu olan pilot, geçen yılın sonunda Honda'dan ayrılarak, geçen sezonu domine eden 2023 model Ducati motosikletlerini kullanacak olan Gresini takımına katıldı.

İtalyan üretici, Dall'Igna'nın Faenza merkezli takımın sürücü seçimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını defalarca vurgulamış olsa da, Marquez hamlesi Ducati'nin onayı olmadan gerçekleşemezdi.

Marquez'in Ducati ile geri dönüşünün gerçek bir başarı olduğunu gösteren faktörler

Bu hamle, Bologna merkezli takımın Marquez'i kadrosuna katmayı, takımın geri kalanında yaratabileceği sıkıntılardan daha öncelikli gördüğünü açıkça ortaya koydu.

Ducati'nin içindekiler, üreticinin, sürücüleri arasında uyumun tadını çıkardığı bir dönemde Marquez'in gelişinin bir sorun oluşturabilecek olarak gördüklerini ima etti.

Ancak Dall'Igna, Marquez'in gelişinin herhangi bir sürtüşme yaratmaması gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Autosport'a konuşan Dall'Igna, "Dürüst olmak gerekirse, Marc'ın Ducati için neden bir sorun oluşturacağını anlamıyorum. Bir şampiyonun motosikletinizle yarışmak istemesi ters etki yaratır mı? Bunun nasıl bir dezavantaj olabileceğini anlamakta zorlanıyorum."

"Motosikletimize binmek isteyen rekabetçi sürücüler arıyoruz, hedefimiz bu." dedi.

Ducati, Pecco Bagnaia ile sürücüler ve takımlar şampiyonluğunu alarak 2023'te elde ettiği büyük başarıyı tekrarlamak ve zafer sayısı da dahil olmak üzere daha önce belirlenen tüm rekorları kırmak isteyecek. [20 yarışta 17 zafer]

Dall'Igna, birçok kişinin 2024'te şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gördüğü Marquez'in eski bir motosikletle şampiyonluğu kazanmasının Ducati'nin yeni motosikletindeki teknik ilerlemesini baltalamayacağını düşünüyor.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager

Dall'Igna, "Marc bir sonraki şampiyonluğu kazanırsa, bu onun en iyi olduğu ve bunu hak ettiği için olacaktır."

"Denklem çok basit. Bunun Ducati'nin imajına nasıl zarar verebileceğini anlamıyorum. Hiçbir zaman sürücünün mü yoksa motosikletin mi daha önemli olduğunu düşünmedim. Önemli olan kazanan kombinasyondur."

"Benim için bir önceki yılın prototipiyle dünya şampiyonluğunu kazanan biri asla sorun yaratmadı. Bu daha önce benim yönettiğim motosikletlerde de oldu. Gabor Talmacsi, doğrudan rakibi olan Hector Faubel'den bir yıl eski bir Aprilia ile 125cc şampiyonluğunu kazandı."

"Marco Simoncelli yıla bir önceki yılın motosikletiyle başladıktan sonra 250cc şampiyonu oldu (2008). O motosikletle yarışlar kazandı. Sonra sezon sonunda yeni motosikletine kavuştu."

"Hedefim kazanmak ve bunu başarmak için elimdeki tüm yöntemleri kullanmak zorundayım. Sonunda, yeni prototipin eskisinin performansını artırmadığı ortaya çıkabilir. Sorun nerede?" dedi.