Röportaj
MotoGP Portekiz GP
Dall'Igna: “Marc Márquez tarihin en iyi sürücüsü"
Marc Márquez'in 10. dünya şampiyonluğunun ardından konuşan Gigi Dall'Igna, İspanyol sürücüyü takıma getirerek ne kadar doğru bir karar aldıklarını savundu.
Germán Garcia Casanova Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 25 Kas 2026 14:00
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2026 MotoGP sezonunda Aprilia'yı geride bırakan Marc Márquez, kariyerinin 10. şampiyonluğunu ilan ederek Ducati'yi zirveye taşıdı. 2023 ortasında İspanyol sürücüyü fabrika takımına alma kararının çok eleştirildiğini hatırlatan Ducati Genel Müdürü Gigi Dall'Igna, şampiyonluk kutlamalarının ardından Motorsport.com'a konuştu ve Marquez’den övgüyle bahsetti: "Marc kesinlikle tarihin en iyi sürücüsü, bu konuda herhangi bir şüphe olduğunu sanmıyorum.”
“Marc takıma şans eseri gelmedi, bu bizim seçimdi ve birçok kişi tarafından çok eleştirilmişti. Bunun doğru karar olduğunu kanıtlamak da üstümüze düşen bir görevdi. Geçmişte Marc yüzünden kaybettiğim dünya şampiyonlukları oldu; dolayısıyla bugün onun sayesinde bir şampiyonluk kazanıyorsam muhtemelen kimse bir şey kaybetmiyordur.”
“Marc'ın aklında sadece kazanmak var, başka hiçbir şeyi umursamıyor ve ne olursa olsun tek önemli şeyin bir numara olmak olduğunu biliyor. Etrafındaki insanları zorlama ve motive etme şekli inanılmaz. Küçük hatalar yaptığında bile bunu kabul edebilen, 'hata yaptım' diyebilen bir isim. Onun seviyesindeki bir şampiyon için bu hiç normal değil ve asıl farkı da bu yaratıyor."
Gigi Dall'Igna ve Marc Márquez
Fotoğraf: Ducati Corse
Bu hafta sonu Valensiya’da düzenlenecek sezon finali aynı zamanda sekiz sezon, iki şampiyonluk ve sayısız zaferin ardından Aprilia'ya gidecek olan Pecco Bagnaia'nın Ducati'ye vedasına da sahne olacak. Gelecek iki yıl Márquez'in yanında yarışacak Pedro Acosta ile gridin en güçlü iki sürücüsüne sahip olacaklarını belirten Dall'Igna, sözlerini şöyle tamamladı: "Pecco'ya bayılıyorum, ona çok şey borçluyum.”
“İlk MotoGP dünya şampiyonluğumu onunla kazandım ve o anı asla unutmayacağım. İşlerin onun için son dönemde daha kolay olmasını isterdim ama maalesef öyle olmadı ve buna çok üzülüyorum.”
“Bazen hayat, yolu seçmenize izin vermiyor ve kendi istediği yöne akıyor. Gelecek yıl Marc ve Pedro'nun griddeki en güçlü iki isim olduğunu söyleyebilirim."
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- Motorsport.com Ekibi
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