Dall’Igna: “Ducati için Bagnaia’nın kazanması daha iyi, ama ben olaya eşit mesafedeyim”

Valencia, Gigi Dall’Igna için önemli bir durak. Ducati Corse genel müdürü, Pazar günü MotoGP şampiyonluğunu kendi motosikletlerinden birinin kazanacağının farkında. Ancak Valensiya’nın Ricardo Tormo pistindeki son yarış öncesi aralarında 21 puan fark olan Pecco Bagnaia ve Jorge Martin arasındaki düello öncesinde gerilim olmadığı anlamına gelmiyor.

Venetolu mühendis, La Repubblica’ya verdiği röportajda durumu değerlendirdi ve Borgo Panigale markası için resmi takım sürücüsünün kazanmasının daha iyi olacağını ancak bunun iki sürücü arasında adil bir düello yaratacağını söyledi.

Dall’Igna, “Ducati için Pecco’nun kazanması daha iyi, sponsorlarımız önemli ve uzun yıllarıdır bağlantı halindeyiz ve çok güçlü bir bağımız var. Ancak işi bir kenara bırakıp insani yönü düşünürsem, o zaman eşit mesafedeyim. Bizimle sözleşmesi bulunan iki sürücümüz var.” dedi.

Rossa’nın yarış departmanının büyük patronu iki as sürücüsünün güçlü yönleri hakkında konuştu.

Dall’Igna, “Martin kesinlikle patlayıcı ve içgüdüsel. Öte yandan Bagnaia sakin, mantıklı, hazırlıklı ve metodik. Sonunda kazanan her zaman en iyi çözümü bulan olacaktır. Ne zaman içgüdüsel ne zaman metodik olacağınızı anlamanız gerekir. Eğer bu ikisi birbirleri üzerinde çalışıp, birbirlerinden bir şey öğrenselerdi yenilmez olurlardı.” dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Sezon biter bitmez pilotlar 2024’e odaklanacak. Çünkü önümüzdeki Salı günü gelecek sezonun ilk testleri yapılacak ve tüm gözler Desmosedici GP2yi kullanacak olan Marc Marquez’in Gresini Racing garajında olacak. Tartışmasız yetenekli bir şampiyon olan Marquez, aynı zamanda Ducati’de dengeleri bozabilecekte bir isim.

Dall’Igna, “Ducati onu istemedi. Gresini Racing bu fırsatı değerlendirdi, onları anlayabiliyorum. Özel bir takımda sekiz kez dünya şampiyonu olmuş birisinin olması, görünürlük, sponsor bulma olasılığı ve bu işe bu kadar tutkuyla bağlı biri için büyük bir sportif tatmin anlamına geliyor.”

“Biraz daha karmaşık bir durumu yönetmekte iyi olmamız gerekecek. Ancak bu tür sorunlara alışığız. Çünkü Dünya Şampiyonluğu için yarışan iki sürücümüz var. Marc’ın sırlarımızı bilmesi beni endişelendirmiyor, mühendislerimizden birinin başka bir üreticiyle anlaşma yapmış olması beni daha çok endişelendiriyor.” dedi.