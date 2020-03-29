Dall'Igna: "13 yarış olmasa bile bu bir şampiyona olur"

2020'de kaç MotoGP yarışının gerçekleşeceği, Coronavirüs'ün yayılması ve ilgili kısıtlamalar şu noktada tahmin edilemez bir durumda.

Dünya Motosiklet Federasyonu FIM ve MotoGP organizatörü Dorna arasındaki sözleşme, Dünya Şampiyonası statüsü olabilmesi için en az 13 yarış olması gerektiğini belirtiyor.

1949'dan beri var olan Dünya Şampiyonası'nda kısa takvimler yaygındı. 1949'dan 1986'ya kadar 12 Grand Prix yapılan yıllar vardı. 1972'de ise 13 yarış vardı ve bu bir rekordu. Ayrıca 1987 yılında ilk kez 15 yarış gerçekleşti fakat 1995'te bile sezon sadece 13 yarıştan oluşuyordu.

Başlangıçta, 2020 için 20 yarış planlanmıştı.

Ducati'nin Motorsporları şefi Gigi DallIgna, "Katar yarışının iptalinden sonra Dorna, mümkün olduğunca çok sayıda yarış yapmayı planladı, ancak artık böyle olduğuna inanmıyorum."

"Tüm yarışları yapmanın mümkün olduğunu sanmıyorum. İlk başta denemekte haklılardı, ancak sorunun ciddiyetini henüz anlamamıştık."

"Mevcut duruma bakarsanız, bu yönü takip etmek imkansız. Artık gerçekçi bir fikir değil." dedi.

Auch Gigi Dall'Igna arbeitet derzeit in Italien von zu Hause aus Foto: LAT