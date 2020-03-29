Dall'Igna: "13 yarış olmasa bile bu bir şampiyona olur"
Ducati'nin motor sporları şefi Gigi Dall'Igna, şampiyonada 13 yarış olmasa bile bunun bir şampiyona olarak sayılabileceğini söyledi.
2020'de kaç MotoGP yarışının gerçekleşeceği, Coronavirüs'ün yayılması ve ilgili kısıtlamalar şu noktada tahmin edilemez bir durumda.
Dünya Motosiklet Federasyonu FIM ve MotoGP organizatörü Dorna arasındaki sözleşme, Dünya Şampiyonası statüsü olabilmesi için en az 13 yarış olması gerektiğini belirtiyor.
1949'dan beri var olan Dünya Şampiyonası'nda kısa takvimler yaygındı. 1949'dan 1986'ya kadar 12 Grand Prix yapılan yıllar vardı. 1972'de ise 13 yarış vardı ve bu bir rekordu. Ayrıca 1987 yılında ilk kez 15 yarış gerçekleşti fakat 1995'te bile sezon sadece 13 yarıştan oluşuyordu.
Başlangıçta, 2020 için 20 yarış planlanmıştı.
Ducati'nin Motorsporları şefi Gigi DallIgna, "Katar yarışının iptalinden sonra Dorna, mümkün olduğunca çok sayıda yarış yapmayı planladı, ancak artık böyle olduğuna inanmıyorum."
"Tüm yarışları yapmanın mümkün olduğunu sanmıyorum. İlk başta denemekte haklılardı, ancak sorunun ciddiyetini henüz anlamamıştık."
"Mevcut duruma bakarsanız, bu yönü takip etmek imkansız. Artık gerçekçi bir fikir değil." dedi.
Auch Gigi Dall'Igna arbeitet derzeit in Italien von zu Hause aus
Foto: LAT
Dall'Igna şu anda tüm sezonun iptal edileceğinden endişe duymuyor.
"Bence, daha az yarışla bile olsa 2020 sezonunu düzenlemek herkesin yararına olacak. Bu benim görüşüm. Ben iyimserim. 13'ten az yarış olsa bile, buna bir Dünya Şampiyonası demekten utanmam."
"13 rakamına ısrar etmek pek mantıklı değil. Bu kadar ciddi bir durumda kurallar, amaçlara hizmet edecek şekilde değiştirilebilir."
MotoGP'nin tıpkı F1 gibi yüksek gelişim maliyetlerinden kaçınmak için 2021 sezonunda 2020 motosikletleriyle yarışmayı kabul edip etmeyecekleri sorusuna Dall'Igna, "Birisi böyle bir öneri sunarsa, bunu sağduyu ile düşüneceğiz. Şimdi karar vermek için henüz çok erken. Beklemek ve değerlendirmek zorundayız." yanıtını verdi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Editör
|Gerald Dirnbeck
Dall'Igna: "13 yarış olmasa bile bu bir şampiyona olur"
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