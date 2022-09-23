Cuma antrenmanlarını "tam gaz" geçen Marquez, yarış için tereddütte

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İki yıllık aranın ardından Japonya'ya dönen MotoGP, İspanya'dan Uzak Doğu'ya taşınmanın lojistik açıdan çıkarttığı problemler nedeniyle Cuma günü yapılması planlanan ikinci antrenman seansını iptal etti. Bunun yerine sabah saatlerinde 75 dakikalık tek bir seans gerçekleştirildi.

Geçen hafta pistlere geri dönen Marquez, henüz ilk turda yarış dışı kaldı ve tam bir yarış mesafesini tamamlayamadı, dolayısıyla bu antrenman seansı onun için biçilmiş kaftandı.

Yavaş virajlarıyla bilinen Motegi'deki antrenman seansında "tam gaz" gittiğini söyleyen Marquez, Pazar günü nispeten yavaş kalmayı bekliyor.

İlk antrenmanı lider Jack Miller'ın yalnızca 0.147 saniye gerisinde altıncı tamamlayan Marquez, "Kendimi oldukça iyi hissediyorum" dedi.

"Bugün sadece bir antrenman seansı gerçekleştirileceği ve yarın büyük ihtimalle yağmurlu geçeceği için bütün günü tam gaz geçirdim."

"Elbette çılgıncasına sürmedim, sadece fiziksel durumumu düşünmedim. Elimden gelen her şeyi yaptım ve bunu hissettim çünkü antrenmanın son bölümünde bazı noktalarda ağrı hissetmeye başladım."

"Ancak buraya gelmeden önce bunun çok zor bir pist olacağını zaten biliyorduk, bugün de tam gaz giderek istikrarlı bir yarış çıkaramayacağımı anladım. Bu yüzden belki de yarışı iyi bir pozisyonda bitirebilmek için tempomu biraz düşürmem gerekecek." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez dışında genel olarak Honda bugün iyiydi, nitekim Marquez'in takım arkadaşı Pol Espargaro da günü yedinci sırada tamamladı.

Honda sürücülerinin bu yıl ne kadar zorlandığı düşünüldüğünde, yumuşak lastiklerle bu kadar iyi bir tempo tutturmaları Marquez'i şaşırtıyor -ancak kendisinin bu duruma açıklaması da var."

Marquez, "Bu kadar hızlı olmamızın açıklaması basit. Antrenmanda, Misano testinde, Mandalika'da, Sepang'da, pist lastikle kaplıyken iyi bir yol tutuşu yakalıyor ve bordürleri kullanabiliyorsunuz, tur zamanı da iyileşiyor."

"Bugün antrenman bir saat 15 dakika sürdü. Bu da pistin normale göre daha çok lastikle kaplandığı, son dakikalarda yol tutuşunun yükseldiği ve tur zamanlarının da iyileştiği anlamına geliyor."

"Pol, Aragon'da olduğu gibi yol tutuşu eksikliğiyle mücadele ediyor Bu motosikletteki sorun, tur zamanının tamamen arka tutuşa bağlı olması çünkü ön tarafla hiçbir şey yapamıyorsunuz."

"Geri bildirim alamıyorsunuz, ön lastikleri zorlamak için gerekli bilgiye sahip değilsiniz." dedi.