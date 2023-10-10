Crutchlow, Yamaha test sürücüsü olarak devam etmek için 'daha iyi bir plan' istiyor

Tam zamanlı sürücü olarak kariyerinin 2020'de sona ermesinin ardından 2021'de Yamaha'ya geri dönen İngiliz sürücü, geçtiğimiz hafta sonu Motegi'de düzenlenen Japonya Grand Prix'sinde açıklamalarda bulundu.

Crutchlow'un geçen yılki Valensiya sezon finalinden bu yana ilk yarışı, testler arasında uzun süre kenarda geçirdiği bir yılın ortasında geldi.

Crutchlow, mevcut anlaşması yıl sonunda sona ereceği için test sürücüsü olarak yeni bir anlaşma imzalamak istiyorsa Yamaha'nın daha tutarlı bir programa geçmesi gerektiğine inanıyor.

Autosport'un 2024 yılında Yamaha test sürücüsü olarak geri dönüp dönmeyeceği sorusuna Crutchlow şu yanıtı verdi: "Henüz bilmiyorum. Bunun tartışılması gerekiyor."

"Üç yıllık yeni bir anlaşma imzalamamı istiyorlar. Göreceğiz ama test planını değiştirmeleri gerekiyor çünkü şu anki plan yeterince iyi değil."

"Bu yıl Sepang'dan sonra dokuz hafta izin aldım, sonra iki haftada üç test yaptım, sonra 14 hafta izin aldım ve sonra yine iki haftada üç test yaptım. Bu böyle gidemez."

"Motosiklet üzerinde daha istikrarlı olduğumdan emin olmalıyız, ancak bu şekilde ilerleme kaydedersiniz."

"Umarım daha iyi bir plan yaparlar ve ben de o zaman bir karar veririm."

Cal Crutchlow, Yamaha Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow ayrıca Jerez ve Valensiya'da yapılacak iki testle birlikte yılın kalan altı yarışında daha fazla joker yarış planlamadığını açıkladı.

Crutchlow, 13. sırada bitirdiği ıslak Motegi yarışını değerlendirirken, ilk turda pite girmek yerine ıslak pistte kaygan lastiklerle kalarak Yamaha'dan takım arkadaşı Fabio Quartararo'yu takip etme kararından pişmanlık duyduğunu söyledi.

37 yaşındaki sürücü, 24 turun sadece 12'sinin tamamlandığı yarışta kırmızı bayraktan önce koşulların en kötü olduğu zamanlardaki hızından memnun olduğunu da ekledi.

Crutchlow, "Öndekilerin hızından ve onları ne kadar hızlı yakaladığımdan dolayı güçlü olduğumu biliyordum."

"Bir tur önce pite girseydim daha iyi bir durumda olabilirdim."

"Çok geriden gelerek bazı sürücüleri yakaladık, bu yüzden yağmur koşulları oldukça iyiydi."

"Ancak denediğimiz ayarlarla yönümüzü anlayabilmek için kuru bir yarışa ihtiyacımız vardı."

"Hangi yöne gideceğimizi bildiğimizi hissediyorum, tek sorun Yamaha'nın bu yönü takip edip etmeyeceği. Umarım öyle olur çünkü mühendislerin çoğu da gidilecek yönün bu olduğuna inanıyor. Umarım gelecek yıl için bazı adımlar atarız." dedi.