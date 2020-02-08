Crutchlow: "Yeni Honda virajlarda daha kötü olabilir"

LCR sürücüsü Crutchlow geçen seneki RC213V'nin virajlardaki kapasitesi konusunda en çok söylenen isimlerden biriydi ve aynı zamanda 2019'da dünya şampiyonu Marc Marquez ile podyumda finiş gören tek Honda sürücüsü olmuştu.

İngiliz pilot yoğun bir test programına sahipti ve Sepang'da cuma günü başlayan üç günlük test için garajında üç farklı motosiklet bulunuyor.

Cumartesi gününü 12. en hızlı sürücü olarak bitirmesinden sonra Crutchlow, HRC'nin motorda viraj dönüşlerini geliştirmeyi başaramadığını söyledi.

Motosikletle ilgili bir umudu olup olmadığı konusunda Crutchlow şu şekilde konuştu: "An itibariyle yok. Bir şeyler bulmaya çalışmalıyız."

"Gün boyunca motosiklette çeşitli ayarlar denedik, gece boyunca da. Geçtiğimiz akşam geliştirmek için pek çok ayar yaptık ki takımım ve Honda çok iyi bir başardı, burada gece yarısına kadar kaldılar, gece 2'de işe yaraması için pek çok şey denediler.

"Bu yüzden an itibariyle ön taraf geçen seneye göre biraz daha kötü hissettiriyor, ki bu iyi bir şey değil. Ancak motosiklette gayet iyi kısımlar da bulunmakta. Motorumuz geçen senekinden daha iyi, ki bu her zaman iyi bir şey."

Honda'nın dönüşlerdeki durumu hakkında ise Crutchlow şunları söyledi: "An itibariyle virajlarda kullandığımız çizgi, rekabetçi olmak için kullanmamız gereken viraj çizgisinden uzak.

"Virajlardan akıcı bir şekilde geçemiyoruz, virajı bir 'V' şeklinde geçiyoruz, bu tabii ki her zaman Honda'nın tercih ettiği stil oldu ancak an itibariyle Michelin lastikleriyle bunu yapamıyorsunuz."

"Viraj hızını daha çok arttırmanız gerekiyor, ancak motosiklet bunu yapmamıza izin vermiyor. Bu dönüş dinamiğini arttırmamız lazım, motosikletin ön kısmının hissiyatı bunu yapmalı."

Marquez de aynı zamanda motosikletin geçen seneye benzer hissiyatının olduğunu söyledi. Aynı zamanda Honda'nın, motorun gelişiminin bu ay yapılacak olan Katar testlerinden sonra dondurulacağı nedeniyle an itibariyle motora odaklandığını belirtti ve ekledi:

"Motosikletin karakteri geçen senekiyle çok benzer, evrilmiş bir hali. Şu anda öncelikli olarak lastikleri anlamaya çalışıyoruz, çünkü biraz değiştiler. Aynı zamanda motor kısmında biraz daha konsantre olmuş durumdayız çünkü şunu biliyoruz ki Katar'da hiçbir şey değiştiremeyiz."

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in günü, üçüncü virajda yaşadığı kaza sonucu sona erdi. Kaza olana kadar 47 tur tamamlayan İspanyol pilot, cuma günü tamamladığı 37 turun üstüne çıkmayı başardı.

"Ne yazık ki pitlere dönerken çoktan günü bitirmiştim, pistin kirli tarafındaydım, neden oldu bilmiyorum belki de yorgun olduğum içindir veya başka bir şeydir." diyen İspanyol pilot ekledi:

"Tabii ki viraja bakarsanız 'of, bu çok hızlı bir viraj' diyeceksiniz ancak yavaş gidiyordum. Bu yüzden büyük bir kaza değildi. %200 konsantre olmam lazım çünkü böyle bir fiziksel durumda pek çok şeyden kaçınmak için daha çok konsantre olmalısınız."

Çeviri: Efe Kahya