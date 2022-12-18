Crutchlow: "Yamaha'daki test sürücüsü rolünün bu kadar zor olmasını beklemiyordum"

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2020'nin sonunda tam zamanlı yarışmayı bırakmasının ardından Britanyalı sürücü Crutchlow, 2011 yılında Tech3 ile ilk MotoGP deneyimini yaşadığı Yamaha'ya resmi test sürücüsü olarak katıldı.

Crutchlow Yamaha için Avrupa ve Japonya'da özel testler gerçekleştiriyor ve aynı zamanda Yamaha'nın ilk yedek sürücüsü rolünü üstleniyor. Ayrıca Andrea Dovizioso'nun San Marino Grand Prix'sinden sonra emekli olmasının ardından Crutchlow, 2022'nin son altı yarışında RNF ile yarışacak.

Autosport ile özel bir röportajında Crutchlow, "Test için 27 çalışanım var, gerçekten büyük bir çaba gösteriyoruz. Yamaha'nın ise malzemelerle dolu dört garajı var." dedi.

Ancak bu, Crutchlow'un işini zorlaştırıyor, çünkü güncellemelerin hiçbiri çalışmazsa yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyor.

Takımdaki rolü hakkında konuşan sürücü, şunları söyledi: “Bu önemli ve oldukça zor bir rol."

“Açıkçası hâlâ motosiklete binebildiğim, hızlı olduğum ve işimi çok iyi yaptığım için bu kadar zor olacağını düşünmemiştim."

“Her zaman bir şeyleri hızlı bir şekilde sezme yeteneğim olmuştur."

“Önceden takım emirlerine tam bir gün ayırırdım ve aslında, onlara aynı şeyi gerçekten çok kısa bir sürede anlatabileceğimi düşünürdüm. Tam olarak bu yüzden Yamaha'nın beni test sürücüsü olarak seçtiğine inanıyorum."

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sorun, MotoGP'de hiçbir zaman önlerinde olacak kadar hızlı olamamamdı; ancak işler böyle yürüyor."

“Öndekiler çoğu zaman umursamaz davranıyorlar, sadece mümkün olduğunca hızlı olmak istiyorlar."

“Bu da işi zorlaştırıyor çünkü birlikte çalıştığım kişiler için daha iyisini yapmak istiyorum ve onlar başarılı olduklarında ben de tatmin oluyorum. Geçen yıl Fabio'nun [Quartararo] şampiyonluğu kazanması gibi, ama o şampiyonluğu en iyi olmayan motosikletle kazandı."

“Bu aynı zamanda işimi de zorlaştırıyor çünkü eğer motosiklet daha iyiye gitmiyorsa, benim yapabileceğim bir şey yok. Sonuç olarak doğru parçaları getirmesi gereken kişiler mühendisler ve değerlendirmesi gereken kişi sizsiniz."

“Ama onlar [sürücüler] benim yaptığım seçimlerin aynısını yapıyorlar. Sadece bunu bir seansta yapmaları gerekiyor.”

Crutchlow kasım ayında Autosport'a verdiği demeçte, Quartararo'nun şampiyonluk unvanını koruyamadığı zorlu bir sezonun ardından Yamaha'nın 2023 motosikletini geliştirmek için hiç çalışmadıkları kadar sıkı çalıştıklarını söyledi.

Bununla birlikte, Yamaha'nın yeni motoru eylül ayındaki Misano testinde Quartararo tarafından övülürken; kasım ayında Valensiya'da yapılan yarış sonrası testte motorun iyi çalışmaması onu şaşırttı.

Crutchlow, 2023 yılında Yamaha'nın test sürücüsü olarak devam edecek ve 2024 yılında yeni bir görev üstlenecek -ancak bu görevin ne olacağı henüz açıklanmadı.