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Crutchlow: "Rahat hissettiğim bir tur bile atamadım"

RNF Yamaha ile altı yarışlığına MotoGP'ye dönüş yapan Cal Crutchlow, pek iyi geçmeyen Cuma gününün ardından Yamaha M1 kullanırken asla rahat hissetmediğini itiraf ediyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Crutchlow: "Rahat hissettiğim bir tur bile atamadım"
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2020 sezonunun ardından tam zamanlı MotoGP kariyerini sonlandıran ve Yamaha test sürücülüğü rolünü üstlenen Crutchlow, Andrea Dovizioso'nun San Marino GP'si ile birlikte emekliye ayrılmasının ardından kalan 6 yarışta RNF Yamaha koltuğunda olacak.

Bu, Crutchlow'un yedekten ilk gelişi değil; üç kez yarış galibi geçen sene de sakatlıklar ve takım içi çekişmeler dolayısıyla toplam dört yarışta fabrika Yamaha ve Petronas SRT koltuklarına oturmuştu.

Aragon'da Cuma antrenmanlarını (iki seansın ortalaması alındığında) liderin 1.1 saniye gerisinde 19. sırada tamamlayan Crutchlow, M1'i kullanırken rahat hissetmediğini itiraf etti.

Crutchlow, "Testlerin önemine inanıyorum ve bu motosikleti yarım saniye daha hızlı sürebilirim -ancak Yamaha koltuğunda rahat değilim."

"Rahat olamıyorum, motosiklete binmek için doğru pozisyonu bulamıyorum, her test bu şekilde geçiyor. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz fakat... Dovi için de durum aynıydı."

"Uzun süre Honda motosikleti kullandıktan sonra Yamaha koltuğuna oturduktan sonra zorlanmamın tek sebebinin bu olduğunu düşünmüştüm, ancak rahat bir pozisyon bulamıyorum. Gidonlar ya çok uzak ya da çok yakın, fren yaptığınızda çok ileride oluyorsunuz ama hızlanırken çok uzakta oluyorsunuz."

"Motosiklet üzerinde rahat olduğum tek bir tur bile atmadım ve bence motosiklet üzerinde rahat olmak, herhangi bir şey yapmaya başlamadan önce ihtiyacımız olan ilk şey. Bu yüzden motosiklet üzerindeki sınırlarımı biliyorum."

"Fabio motosiklet üzerinde kendini çok iyi hissediyor, gerçekten hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor. Bisikletin ergonomisine ve şekline inanıyorum ama Fabio her şeyin hissiyatından oldukça memnun. O halde neden değiştirsinler ki?" dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona lideri Quartararo diğer Yamaha sürücülerinin zorlandığı Cuma gününü ikinci sırada tamamladı -ki bu durum Yamaha'nın Aragon'da pistte zayıf olduğu düşünülünce şaşırtıcı.

Quartararo'nun performansını öven Crutchlow, "Motosikleti döndürmekte biraz zorlanıyoruz, bu da motosikletin bir özelliği, özellikle de böyle bir pistte. Virajları almamız diğer motosikletlere göre] daha uzun sürüyor."

"Dışarıdan herkes Yamaha'ya bakıyor ve harika döndüğünü düşünüyor, zaten normalde de iyi dönen bir motosiklet, ancak burası bizim için korkutucu bir pist."

"Nedenini bilmiyorum. Burada birkaç tur attım -özellikle geçen yıl-, normalde motosikleti birçok şekilde değiştirebiliyorsunuz ancak özellikle son virajı almakta zorlanıyorsunuz, bu da düzlükte vakit kaybettiriyor."

"Dolayısıyla Fabio'nun harika bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Bu kadar yukarıda olmak kolay değil çünkü bu pist Yamaha için engellerle dolu -ama kendisi zihinsel olarak çok güçlü."

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