Crutchlow , Yamaha ile test sürücülüğü için görüşüyor

Sene sonunda LCR Honda'daki yerini kaybedecek olan Crutchlow'un adı gelecek sene için Aprilia ile anılıyordu. Ancak son haberlere göre anlaşma imzalanmadığı için geçen ay sona erdi.

Andrea Dovizioso'nun 2021'de yarışlara ara vereceğini ve ardından test sürücüsü olmayacağını açıklamasının ardından Crutchlow'un adı Yamaha ile anılmaya başlandı.

Crutchlow, Yamaha ile görüşmelerin ileri seviyede olduğunu, "Gerçek şu ki Yamaha ile ilerlemiş görüşmelerimiz var ve yakın gelecekte iki tarafın da mutlu olduğu bir anlaşmaya varmayı umuyoruz."

"Bu, çok ilgimi çeken bir proje. Bu sezonun ardından MotoGP'deki bilgilerime, deneyimlerime ve hızıma çok iyi uyan bir proje."

"İşe yarayacağını düşünüyorum. Aprilia'yı projeleriyle ilgilenmediğim konusunda bilgilendirdim. O anlaşmayı artık kovalamayacağım." diyerek doğruladı.

Aprilia seçeneğinden neden vazgeçtiği sorulduğunda Crutchlow, "Kendi gerekçelerim var ancak onları burada konuşmayacağım."

"Bunun zamanı değil. Doğru kararı verdiğime inanıyorum. Kalbinizi ve hislerinizi dinlemelisiniz."

"Muhtemelen herkesin beklediğinden farklı bir yol tercih ettim." dedi.

Crutchlow'un Yamaha ile anlaşmaya yakın olması, Jorge Lorenzo'nun kesin olarak Yamaha ile yollarını ayırması manasına gelebilir. Onun da adı Aprilia test sürücülüğü için geçiyor.

Crutchlow, 2009'da Yamaha ile Dünya Supersport şampiyonu olmuş ve ardından 2011'de Tech 3 Yamaha ile MotoGP'ye geçiş yapmıştı. 2012 ve 2013'te Crutchlow, Tech 3 Yamaha ile 6 defa podyuma çıktı.

Crutchlow'un Yamaha ile yapacağı anlaşma sayesinde bazı yarışlarda özel izinle yarışması bekleniyor.