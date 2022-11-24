Crutchlow: "Yamaha hiç olmadığı kadar sıkı çalışıyor"

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Sezon öncesinde dayanıklılık sorunları nedeniyle 2022 motosikletini kullanmaktan vazgeçen Yamaha, 2021 motosikletine benzer bir güç çıkışına sahip bir motorla yarışmak zorunda kaldı.

Hem motosikletin istenen güce sahip olamaması, hem de çekiş sorunları nedeniyle zor bir sezon geçiren Yamaha'da Franco Morbidelli, Darryn Binder, Andrea Dovizioso ve son altı yarışta Dovi'nin yerini Crutchlow toplamda sadece 79 puan toplayabildi.

Motosiklete daha iyi uyum sağlayabilen ve gelişimin merkezinde bulunan Fabio Quartararo ise tek başına 248 puan toplayarak son yarışa kadar şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

Gelecek sezon rekabetçi konumunu koruyabilmek isteyen Yamaha, motosikletinin geliştirilmesine yardımcı olması için eski Formula 1 motor şefi Luca Marmorini ile çalışıyor.

LCR Honda'da yarıştığı 6 sene boyunca Honda'nın gelişiminde büyük rol oynayan Crutchlow, Yamaha'nın çok sıkı çalıştığını ve yeni sezon öncesi "seviye atlamayı başardıklarını" söylüyor.

Autosport'a özel bir röportaj veren Crutchlow, "Yamaha'yı hiç bu kadar sıkı çalışırken görmemiştim. Herkes oldukça sıkı çalışıyor, aslında geçen yıl bile testlerde çok çalışıyorlardı.

"Honda günlerimdeyken hem yarışırdım, hem test yapardım, günde belki 100 tur atardım!"

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yamaha açısından bakarsak, bu konuda gerçekten de kendilerini geliştirdiklerini söyleyebilirim. Bunu görmek harika çünkü Jerez testi esnasında Fabio ile konuştum ve ona ne denediğimizi anlattım. O da 'işe yarasa da yaramasa da en azından bir şeyler getiriyorlar' dedi."

"Bu görüşe katılıyorum, takım hiç olmazsa bir şeyler denemek için hevesli. İşe yarayıp yaramaması hiç önemli değil."

"Değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını değerlendirmem gerekiyor ama çok ama çok sıkı çalışıyorlar ve bu her zaman olumlu bir şey."

Crutchlow, Valencia GP'si öncesinde Jerez'de test ettiği Yamaha'nın 2023 motorunun son versiyonu hakkında da olumluydu, ancak sezon sonu testinde Quartararo ve takım arkadaşı Franco Morbidelli, yeni motorun herhangi bir ek güç üretmediği gerçeği karşısında şaşkınlık ve "hayal kırıklığı" yaşadı.

Dolayısıyla Yamaha'nın 2023'te nasıl bir performans göstereceği belirsizliğini koruyor.