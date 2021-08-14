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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Crutchlow, Vinales'in yerini almayı henüz Yamaha'yla ''konuşmamış''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow, 2021 sezonunun kalanında Maverick Vinales'in yerini almayı henüz Japon üreticiyle ''konuşmadıklarını'' söyledi.

Crutchlow, Vinales'in yerini almayı henüz Yamaha'yla ''konuşmamış''

Perşembe günü Yamaha, geçen haftaki Steiermark GP'sinde motosikletinin motorunu kasıtlı olarak patlatmaya çalıştığı iddiasıyla Vinales'i uzaklaştırdığını ve bu hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya Grand Prix'sinden geri çektiğini açıkladı.

Haziran ayındaki Hollanda GP'nin ardından iki yıllık sözleşmesinin bir sezon erken feshedilmesini isteyen Vinales'in, bu yaşananların ardından 2021 sezonunun sonuna kadar devam etmesi ise pek olası görünmüyor.

Avusturya'da, sakatlanan Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'nin yerine geçen Crutchlow'un ismi, İngiltere GP'sinden itibaren Vinales'in yerini almakla ilişkilendiriliyordu. Ancak İngiliz sürücü, Cuma günü Red Bull Ring'de bu konu hakkında ona sorulduğu zaman, bu durumu reddetti.

''Hayır bu doğru değil. Bunu medyada oldukça fazla okuyorsunuz ancak durum şu ki Lin Jarvis veya Maio Meregalli ile bunu konuşmadık.''

''Yani size bu cevabı verebilirim ve bu doğru bir cevap.''

''Haberlerde okuduklarınıza inanmayın, bunlar her zaman doğru değiller. Ancak evet, tabii ki ben kontratlı bir Yamaha sürücüsüyüm. Eminim ki Lin ve Maio'yla bazı şeyleri konuşacağım.''

''Yamaha'da Lin, Maio ve Sumi'yle iyi ilişkilerim var. İyi gidiyor ve çalışma şekillerinden memnunum.''

''Zorlu iki hafta sonu oldu ancak sürüş yaptığım şekilden oldukça mutluyum. Belki de daha fazla şey yapmam gerekseydi, daha hızlı olabilirdim.''

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow, ihtiyaç duyulması halinde 2021'de Yamaha'daki tüm sürücülerin yerini alacak ilk sürücü, ancak isterse bu yedeklik tekliflerini kabul etmemekte de özgür.

Autosport tarafından 2021'ın devamında Yamaha'yla yarışlara katılmanın test programını daha iyi yürütüp yürütemeyeceği sorulan Crutchlow şu ifadeleri kullandı: ''Bilmiyorum. Bu bana sunulan bir şey değil yani bunun üzerinde düşünmenin bir manası yok.''

''Test sürücüsü olmak istedim. Yani bu da yarışacağım veya test yapacağım anlamına geliyor çünkü ikisini de yapabilmek imkansız.''

''Bana göre ikisini de yapmak imkansız çünkü yılın geri kalanında testler için sahip olduğum program çok yoğun veya dolu değil ancak bence hem yarışıp hem de testlere katılamazsınız.''

''Ancak söylediğim gibi, onlarla bunu konuşmadım ve 2022 motosikletini ne zaman test etmem gerektiğini bilmiyoruz. Testler bile belirsiz. Test yapacağımı biliyorum ancak ne zaman test yapacağım?''

''Çünkü eğer 2021 motosikletini testte kullanırsam, 2021 motosikletini potansiyel olarak burada da kullanabilirim.''

''Ancak ben test sürücüsü olmak istedim. Eğer yarışmak istesem yarışırdım. Ancak tüm mevcut seçeneklerimi bilmiyorum. Bunu konuşacağız.''

Geçtiğimiz sezonun sonunda yarışlardan emekli olan Crutchlow, Vinales'in yerini alma konusunda herhangi bir karar verirse, ilk önce ailesiyle konuşacağının da altını çizdi.

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