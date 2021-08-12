Crutchlow: “Vinales’in MotoGP’deki hızı sadece Marquez’le karşılaştırılabilir”

Takımıyla yaşadığı sorunların ardından zor bir sezon geçiren Vinales, planlanandan 1 sene önce 2021’in sonunda Yamaha’dan ayrılacak.

Vinales’in istikrarsızlığı arka arkaya Almanya ve Hollanda Grand Prix’lerinde aldığı sonuçlarla oldukça göze çarptı. Almanya’daki yarışı son sırada bitiren Vinales, Hollanda’da pole pozisyonunu kazanıp ikinci olarak podyuma çıktı.

Bunun aksine takım arkadaşı Fabio Quartararo, oldukça istikrarlı bir şekilde üst üste 4 yarış kazandı ve sezonun ilk 10 yarışı ardından şampiyonaya 40 puan farkla liderlik ediyor.

Vinales'in yakında yapılacak bir duyuruyla 2022'de Aprilia'ya katılması bekleniyor.

Crutchlow, Vinales'in Yamaha hakkındaki görüşlerine katılmadığını kabul ediyor ancak saf hız açısından Vinales'in sadece Marquez ile karşılaştırılabileceğine inanıyor.

Crutchlow, "Eğer biri durumdan memnun değilse, o zaman bu konuda bir şeyler yapması gerekir."

“Fakat buna katılmıyorum çünkü Yamaha'nın tüm zaman boyunca ona verebilecekleri her şeyi verdiklerini düşünüyorum."

“Yani, bir hafta galibiyet kazanırken diğer hafta sonuncu sıraya düşerseniz ardından, [takım] ‘tamam, bu hafta sonu sana hiçbir şey vermeyeceğiz’ demez."

“İşler bu şekilde yürümüyor, bu yüzden bildiğimiz kadarıyla sorun Maverick ile neler olup bittiğiyle ilgili."

“Ancak asıl problem, onun motosikletteki hissi. Yani bunun motosiklet, üretici ya da takımdan kaynaklı bir sorun olmadığına inanıyorum."

“Fakat Maverick Vinales'e bakarsam, hızı ve yeteneği açısından Marc Marquez dışında şampiyonada ondan daha hızlı kimse yok ve her şeyi bir araya getirirse gözleri kapalı şekilde bir dünya şampiyonluğu kazanabilir.” dedi.

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow, Vinales’in kararına katılmasa da ona bu konuda saygı duyuyor ve bunu, Johann Zarco’nun 2019 sezonunun ortasında KTM’den ayrılması ya da kendisinin 2014’te zor bir sezonun ardından Ducati’den ayrılmasına benzetiyor.

“Bunu daha önce hiç yaşamadım çünkü bir hafta sonu sonuncu olup sonraki hafta ikinci olmadım.”

“Yani hayır, bunu anlamıyorum. Maverick’in büyük bir hayranıyım ve aynı zamanda arkadaşıyım.”

“Benim, yarıştığım zamanlarda çoğu sürücüyle iyi bir ilişkim vardı çünkü bunu iyi şekilde ayırt edebiliyordum. Pek umrumda değildi.”

“Onları yenmek istiyorum, onlar da beni yenmek istiyordum. Hepimiz aynı şeyi yapmak istiyorduk ve aynı hedefe sahiptik. Bu nedenle, onların da ne yaşadığını anlıyordum.”

“Fakat dediğim gibi Yamaha’dan ayrılma kararına saygı duyuyorum çünkü bunu yapmak istedi ve açıkçası bunu yapmak büyük cesaret gerektirir.”

“Birkaç sene önce Zarco ve seneler önce Ducati’den ayrılan benim dışında bunu yapan kimseyi görmedim.”