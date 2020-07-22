Crutchlow ve Rins, Endülüs GP'de yarışmaya çalışacaklar

LCR Honda sürücüsü Crutchlow, pazar günkü ısınma seansında 8. virajda düşmesinin ardından sağ skafoid kemiğinde kırık olduğu için ameliyat oldu.

Britanyalı sürücü Dexeus Hastanesi'nde Marc Marquez'i de ameliyat eden Dr Xavier Mir tarafından ameliyat edildi.

Honda takım patronu Alberto Puig, "Cal Crutchlow da ameliyat oldu ve operasyonu iyi geçti. Cuma günü bileğini test etmek istiyor. Onun Endülüs GP'ye katılması konusunda iyimseriz." dedi.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kolu kırılan şampiyon Marquez'in Jerez'deki ikinci yarışta olmayacağı kesinleşti. Honda, Marquez'in yerine kimsenin yarışmayacağını duyurmuştu. Bu, çaylak Alex Marquez'in takımda tek olacağı manasına geliyor.

Crutchlow, perşembe günü doktorlardan yarışma konusunda onay alamazsa Honda bu durumda LCR Honda için test sürücüsü Stefan Bradl'ı çağırabilir.

Son iki sene Honda ile 9 yarışa çıkan Bradl, normalde Jerez'de Red Bull'un televizyonu Servus TV'de yorumcu olarak bulunacaktı.

Motorsport.com'a konuşan Bradl, "Bu ilk defa olan bir şey değil. Bana ihtiyaç duyduklarında orada oluyorum. Ancak bu sefer gerekli olacak gibi görünmüyor." dedi.

Rins yarışamazsa, yerine kimse geçmeyecek

Suzuki sürücüsü Rins de sıralamalarda geçirdiği kaza nedeniyle sağ omzundan sakatlanmıştı.

Rins, omzunda yapılan düzeltme işleminin ardından oksijen terapisi, manyetik terapi, elektrostimülasyon seanslarına katılıyor ve bu sayede iyileşme sürecinin hızlandırılması sağlanıyor.

Suzuki, Rins'in yarışıp yarışamayacağına perşembe günkü kontrolü geçerse cuma günkü antrenmanlarda karar verecek.

Rins yarışamayacak durumda olursa onun yerine birisi geçmeyecek. Olur da iyileşme süreci umdukları gibi olmazsa ve Rins bir sonraki yarışa da hazır olamazsa o zaman Sylvain Guintoli'nin yarışması bekleniyor.

Yardımcı editör: Gerald Dirnbeck