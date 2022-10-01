Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi

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Britanyalı pilot Buriram'deki 2. antrenman seansının sonlarında hızlı tur denemesi yaparken 7. virajda Yamaha'sından düştü.

Sert bir şekilde yere düşen Crutchlow, ayağa kalktığında topallamaya başladı. Daha sonrasında sağ ayak bileği için röntgen çektiren Crutchlow'un bileğinde herhangi bir kırılma olmadığı görüldü.

Crutchlow yine de ayağındaki şişlik dolayısıyla dikkatli davranıyor.

Crutchlow, genel klasmanda günü 12. sırada bitirdi ve kazası hakkında herhangi bir mazereti olmadığını söyledi. Bunun sadece M1'deki iyi bir histen faydalanarak zorlamasının bir sonucu olduğunu söyledi.

2018'de Phillip Island'da bir kazada ayak bileğini kıran Crutchlow, "Açıkçası bugün ideal bir gün değildi, birkaç yıl önce kötü bir şekilde kırdığım sağ ayak bileğimin röntgeniyle günü sonlandırdım."

"Bileğimde çok şiddetli ağrı var. Röntgenlerde herhangi bir kırık olmadığı görülüyor ama bunun sebebi ayak bileğimdeki şişlik de olabilir."

"Ama daha önce kırdığım yerden biraz farklı görünüyor."

"Yani denemeye, dinlenmeye, ayak bileğime buz koymaya ve nasıl olduğunu görmeye devam etmeliyiz."

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama bugün motosiklette çok iyi hissetmiştim. İlk antrenmanda tur zamanını zorlarken, turda bir hata yaptım. Eğer yapmasaydım ilk 10'da olabilirdim."

"Öğleden sonra yine hızlı tur zamanı için deniyordum, bunun mazereti yok. Olabildiğince zorladım çünkü motosiklette iyi hissettim."

"Ne yazık ki, gereğinden fazla gaza basıp fazla eğilmişim. Bir MotoGP motosikleti sürerken gerçekten zorladığınızda başınıza bunlar gelebilir." dedi.

Crutchlow, eğer motosikleti sürmek için uygun olursa, emekli Andrea Dovizioso'nun yerine geldiği RNF'de güçlü bir pozisyon elde etmek için mücadele edebileceğine inandığını da ekledi.

Crutchlow, "Dürüst olmak gerekirse, kendimi iyi hissediyorum, hızımın gerçekten iyi olduğunu hissediyorum."

"Bu hafta sonu tekrar iyi bir pozisyon için savaşabilirim."

"Sorun şu ki, yaralanmaların boyutunu görmemiz gerekiyor, çünkü dirseklerimde, sırtımda ve vücudumun çoğunda bazı yaralanmalar var. Ama göreceğiz." dedi.