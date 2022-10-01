Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Petrucci, Suzuki ile ilk sürüşlerinde normalden yavaş kaldığını hissetmiş Sonraki / Tayland MotoGP: 3. antrenmanda Martin en hızlısı, Marquez Q1'e katılacak
MotoGP / Tayland GP Haberler

Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi

RNF Racing'den Cal Crutchlow, MotoGP Tayland Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında ağır bir kaza geçirdikten sonra 2018'de kötü bir şekilde kırdığı ayak bileğinin 'şiddetli ağrı içinde' olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi
Haberi dinle

Britanyalı pilot Buriram'deki 2. antrenman seansının sonlarında hızlı tur denemesi yaparken 7. virajda Yamaha'sından düştü.

Sert bir şekilde yere düşen Crutchlow, ayağa kalktığında topallamaya başladı. Daha sonrasında sağ ayak bileği için röntgen çektiren Crutchlow'un bileğinde herhangi bir kırılma olmadığı görüldü.

Crutchlow yine de ayağındaki şişlik dolayısıyla dikkatli davranıyor.

Crutchlow, genel klasmanda günü 12. sırada bitirdi ve kazası hakkında herhangi bir mazereti olmadığını söyledi. Bunun sadece M1'deki iyi bir histen faydalanarak zorlamasının bir sonucu olduğunu söyledi.

2018'de Phillip Island'da bir kazada ayak bileğini kıran Crutchlow, "Açıkçası bugün ideal bir gün değildi, birkaç yıl önce kötü bir şekilde kırdığım sağ ayak bileğimin röntgeniyle günü sonlandırdım."

"Bileğimde çok şiddetli ağrı var. Röntgenlerde herhangi bir kırık olmadığı görülüyor ama bunun sebebi ayak bileğimdeki şişlik de olabilir."

"Ama daha önce kırdığım yerden biraz farklı görünüyor."

"Yani denemeye, dinlenmeye, ayak bileğime buz koymaya ve nasıl olduğunu görmeye devam etmeliyiz."

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama bugün motosiklette çok iyi hissetmiştim. İlk antrenmanda tur zamanını zorlarken, turda bir hata yaptım. Eğer yapmasaydım ilk 10'da olabilirdim."

"Öğleden sonra yine hızlı tur zamanı için deniyordum, bunun mazereti yok. Olabildiğince zorladım çünkü motosiklette iyi hissettim."

"Ne yazık ki, gereğinden fazla gaza basıp fazla eğilmişim. Bir MotoGP motosikleti sürerken gerçekten zorladığınızda başınıza bunlar gelebilir." dedi.

Crutchlow, eğer motosikleti sürmek için uygun olursa, emekli Andrea Dovizioso'nun yerine geldiği RNF'de güçlü bir pozisyon elde etmek için mücadele edebileceğine inandığını da ekledi. 

Crutchlow, "Dürüst olmak gerekirse, kendimi iyi hissediyorum, hızımın gerçekten iyi olduğunu hissediyorum." 

"Bu hafta sonu tekrar iyi bir pozisyon için savaşabilirim."

"Sorun şu ki, yaralanmaların boyutunu görmemiz gerekiyor, çünkü dirseklerimde, sırtımda ve vücudumun çoğunda bazı yaralanmalar var. Ama göreceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Petrucci, Suzuki ile ilk sürüşlerinde normalden yavaş kaldığını hissetmiş
Önceki haber

Petrucci, Suzuki ile ilk sürüşlerinde normalden yavaş kaldığını hissetmiş
Sonraki haber

Tayland MotoGP: 3. antrenmanda Martin en hızlısı, Marquez Q1'e katılacak

Tayland MotoGP: 3. antrenmanda Martin en hızlısı, Marquez Q1'e katılacak
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Espargaro: "Daha hızlı gidemezdim" Tayland GP
MotoGP

Espargaro: "Daha hızlı gidemezdim"

Bezzecchi pole pozisyonunu elde etmeyi beklemiyormuş Tayland GP
MotoGP

Bezzecchi pole pozisyonunu elde etmeyi beklemiyormuş

Tayland MotoGP: 3. antrenmanda Martin en hızlısı, Marquez Q1'e katılacak Tayland GP
MotoGP

Tayland MotoGP: 3. antrenmanda Martin en hızlısı, Marquez Q1'e katılacak

Cal Crutchlow Daha fazlası
Cal Crutchlow
Crutchlow, Japonya GP antrenman seanslarında ilk 10'a giremediği için "çok sinirlenmiş" Japonya GP
MotoGP

Crutchlow, Japonya GP antrenman seanslarında ilk 10'a giremediği için "çok sinirlenmiş"

Crutchlow: "MotoGP sıralamaları, F1 gibi olmuş"
MotoGP

Crutchlow: "MotoGP sıralamaları, F1 gibi olmuş"

Toprak, ilk MotoGP testinde 40 tur tamamladı
MotoGP

Toprak, ilk MotoGP testinde 40 tur tamamladı

RNF Racing Daha fazlası
RNF Racing
Raul Fernandez, 2023 için Aprilia-RNF'ye geçmeye hazırlanıyor! Avusturya GP
MotoGP

Raul Fernandez, 2023 için Aprilia-RNF'ye geçmeye hazırlanıyor!

Daryn Binder: "İnsanlar ne kadar büyük bir adım attığımı unutuyor"
MotoGP

Daryn Binder: "İnsanlar ne kadar büyük bir adım attığımı unutuyor"

Yamaha, Toprak'ın 2023'te MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetti
World Superbike

Yamaha, Toprak'ın 2023'te MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetti

Son Haberler

Tayland MotoGP yarışının startı şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi
MotoGP MotoGP

Tayland MotoGP yarışının startı şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi

2022 MotoGP Tayland Grand Prix'sinin gridi, Buriram'daki pisti sular altında bırakan sağanak yağış nedeniyle ertelendi.

MotoGP Tayland: Isınma turlarının lideri Bagnaia
MotoGP MotoGP

MotoGP Tayland: Isınma turlarının lideri Bagnaia

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Tayland GP öncesi ısınma turlarını lider tamamlayan isim oldu.

Espargaro: "Daha hızlı gidemezdim"
MotoGP MotoGP

Espargaro: "Daha hızlı gidemezdim"

2022 MotoGP şampiyonluğu için mücadele eden Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Tayland GP sıralamalarında 13. sırada kalmasının ardından daha hızlı gidemeyeceğini söyledi.

Bezzecchi pole pozisyonunu elde etmeyi beklemiyormuş
MotoGP MotoGP

Bezzecchi pole pozisyonunu elde etmeyi beklemiyormuş

Tayland'da pole pozisyonuna ulaşan, Valentino Rossi'nin öğrencilerinden Marco Bezzechhi, böylesine bir başarıyı beklemediğini itiraf ediyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.