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MotoGP / Aragon GP / Son dakika

Crutchlow: "Süspansiyon güncellemesi, Honda için mucizevi bir çözüm değil"

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Crutchlow: "Süspansiyon güncellemesi, Honda için mucizevi bir çözüm değil"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, Aragon GP’de 3. sırada yarışa başlayacak olmasına rağmen Ohlins’ten gelen süspansiyon güncellemesinin Honda’nın “kazanmasını sağlayacak mucizevi çözüm” olmadığını söyledi.

2020 RC213V’nin zor bir motosiklet olduğu biliniyor, çaylak Alex Marquez ise fabrika takımıyla geçtiğimiz hafta sonunun ıslak Le Mans yarışında markanın bu sezonki tek podyumunu aldı.

Crutchlow, Aragon’da Cumartesi günü RC213V’siyle 1.47,305’lik süresiyle geçtiğimiz yılın Nisan ayındaki ABD GP’sinden beri MotoGP’de sıralama turlarında ilk kez ilk çizgide yer aldı, takım arkadaşı Takaaki Nakagami 7. sıradayken, Marquez kariyerinin en iyi sıralaması olan 11.'likle yetindi.

Honda sürücüleri, ilk olarak Eylül ayında Misano’daki testte denenen güncellenmiş Ohlins süspansiyonunu kullanıyor ama Crutchlow süspansiyonun potansiyelinden henüz emin değil ve Honda sürücülerinin performansındaki artışın daha çok istikrarlı sürüşlerine bağlı olduğunu düşünüyor.

Süspansiyon hakkında konuşan Crutchlow: “Bence bazı sürücüler için olumlu ama diğerleri için o kadar da değil. Geçtiğimiz hafta sonu Le Mans’ta denedim ve bu hafta sonu da Misano’daki testte bulduklarından dolayı tekrardan denedim,. Ama olumsuz yanları da var. Bunlarla devam edip etmeyeceğimiz belli değil.”

“Yayda ne eksik tam olarak bilmiyorum. Sorun, benim her zaman yayı çok iyi olmayan lastikte kullanmam, o yüzden lastik mi kötü yoksa yay mı anlayamıyorum. Ama yeni lastiklerle iyi duruyor. Şu anda sadece verilerle gözlemleyebildiğimiz şeylere bakıyoruz.”

“Tabii ki benim geri bildirimlerim de çok önemli o yüzden oturup biraz daha konuşmam gerekiyor. Ama bence herkesin düşündüğü gibi büyük bir fark yok. Size kazandıracak veya kaybettirecek mucizevi bir çözüm değil.

“Bence mevcut paketimiz zaten güçlü olmaya yetiyordu ve biz de bunu yaylarla veya başka parçalarla geliştirip geliştiremeyeceğimize bakacağız.”

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Crutchlow’un sezonu sakatlığı sebebiyle biraz ivme kaybetti ve kırık bileği sebebiyle İspanya GP’sine katılamazken sonrasında Avusturya sonrasında geçirdiği kol ameliyatı sebebiyle geçtiğimiz ay Misano’daki arka arkaya 2 yarışı da kaçırdı.

Katalonya’daki dönüşünde 10. oldu ve Le Mans’ta ilk altıda bir sonuca oynuyordu, çünkü yarışa 4. sırada başlamıştı ama yarışın devamında kaza yaparak yarış dışı kaldı. Crutchlow kolunun halen %100 çalışmadığını söylüyor ama takımının geçtiğimiz hafta sonrasında “çok güzel bir iş” çıkardığını ekliyor.

“Her şeyden önce tekrardan ön sırada olmak güzel. Teksas uzun bir zaman önceydi. Takımım Le Mans sonrasında çok güzel bir iş çıkardı. Barcelona sonrasında kolum %100 çalışmıyordu. Halen %100 değil ama biraz iyileşti.”

“Le Mans’ta daha iyi hissetmiştim, şu an da öyle. O yüzden Le Mans’ta iyi bir sıralama sonrasında ön sırayı kapabilmek güzel. Yarış konusunda da üzgünüm çünkü iyi bir sonuç alabilirdik ama alamadık.”

 
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Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Pilotlar Cal Crutchlow
Editör Lewis Duncan

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