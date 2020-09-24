Crutchlow, Barcelona'da yine sakatlanmış!

LCR Honda sürücüsü, Ağustos ayındaki kol şişmesi ameliyatının ardından oluşan komplikasyonlar nedeniyle Misano'daki iki yarışı kaçırmak zorunda kaldı.

Yarışmadığı süreçte kolu yeniden tedavi edilen Crutchlow, bu hafta sonu için tıbbi kontrollerden geçti ve daha iyi hissettiğini söyledi. Buna rağmen Crutchlow, ayak bileğinden tuhaf bir şekilde sakatlandı.

Crutchlow, tüm bunların üstüne Katalonya pistindeki COVID-19 test merkezinde düştü ve sağ ayak bileğine zarar verdi ancak buna rağmen antrenmanlara çıkma izni aldı.

Crutchlow, "Ofise girerken kapıyı ittim. Kapıda hiç direnç yoktu. Bu yüzden tökezledim ve düştüm. Basamak gerçekten çok yüksekti ve bileğimin üzerine düştüm."

"Çatırdamayı duydum. Kemik gibi bir şeyden ses geldi. Ayağa kalktım ve yürümeye başladım. Bağ dokularının hasar gördüğünü fark ettim."

"Tekrar arabaya döndüm ve Dr Mir'i çağırdım. Bana 'Şaka yapıyor olmalısın' dedi. Hayal edebileceğiniz üzere, kafayı yemiş olduğumu düşündüler. Eğilip bileğime baktım. Dürüst olmalıyım ki altın top gibiydi."

"Eklemin içerisinde bir iğne soktular ve kanı aldılar ancak şişlik inmedi. Geceyi bileğimde buzla geçirdim. Şu anda bileğim şiş, tamamen siyah ancak yine de dünkünün çeyreği kadar yok." dedi.

Vücudunda sürekli sorun çıkmasının gelecek sene yarışmaya devam etmemesi yönünde bir işaret mi olduğunun sorulması üzerine Crutchlow, "Buna inanmıyorum. Ben sıkı çalışmaya, adanmışlığa ve bunun için çabalamaya inanıyorum."

"Bana tutup da 'Bedenin bırakmanı söylüyor, emekli olmalısın vs' derseniz, ben o şekilde olmadığını söylerim. Ne ekerseniz, onu biçersiniz."

"Şu anda şans benim tarafımda değil ancak umarım yakında durum tersine döner ve hızlı olmaya devam ederim. Ancak olacak olacaktır. Ben buna inanıyorum. Rekabetçi olabilirsem, devam edeceğim."

"Gelecek sene bir iş fırsatı olursa onu değerlendireceğim. Olmazsa, yapacak bir şey yok. Hayat böyle." dedi.