Crutchlow: "Sıralamalarda sürüş mümkün değildi"

Phillip Island'daki yoğun yağmur ve rüzgar nedeniyle 3. antrenman seansında sadece 12 sürücü piste çıkabildi. Koşulların iyileşmemesi nedeniyle 4. antrenman seansında kalan seansların gerçekleşmeyeceği duyuruldu.

4. seansta Miguel Oliveira'nın geçirdiği korkunç kazanın ardından kırmızı bayrak sallanmıştı. O esnada güvenlik komisyonu toplantı ve neredeyse tüm sürücüler piste çıkmanın güvensiz olduğu sonucuna vardılar.

Crutchlow, "Bu kararlar kolay bir şekilde alınmıyor. Bugün sürüş yapmama konusunda doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum."

"Güvenlik komisyonu doğru kararı verdi çünkü pist üstündeki şartlar motosikletler için korkunçtu."

"Bizden önce Moto2 sürücüleri piste çıktı ve onlar çok fazla sorun yaşamadılar. Ancak insanlar, onların bize kıyasla yarı seviyede motor gücüne sahip olduğunu unutuyorlar." dedi.

Crutchlow, bazı sürücülerin sürüş yapmak istediklerini ancak öyle olsaydı ve başka bir büyük kaza daha olsaydı, o zaman "aptal gibi" görüneceklerini söyledi.

Crutchlow, "Bazıları sürüş yapmak istedi, bazıları istemedi. Bu kadar basit. Hepimiz piste çıkıp bir şeyler olsaydı, o zaman hepimiz aptal gibi görünecektik. Gerçek bu."

"Miguel'e olanı gördünüz. Düzlükte onun arkasındaydım ve o esnada pist dışına uçmanın ne kadar kolay olduğunu ilk elden ben gördüm."

"Bana göre koşullar kötüydü ve sürüş yapılabilecek seviyede değildi. Bazıları öyle olduğunu düşünüyordu ancak ben onlar gibi düşünmedim. Genelde her zaman risk alan sürücü benim." dedi.

Petronas SRT'den Fabio Quartararo da koşulları "sürülemez" olarak nitelendirirken, Pramac Ducati'den Jack Miller, pisti sürülebilir olarak gördüğünü söylese de bu kararı destekledi.

Miller, "Durum böyle. Hepimizin fikrini belirtme şansı vardı. Oylama yaptık ve sonucun ne olduğunu gördük."

"Tabii ki en önemli şey güvenlik. Güvenli değildi ancak ben yine de bu koşullarda sürüş yapılabileceğine inanıyordum."

"Koşullar bu kadar kötüyse, o zaman yavaş gidilmeli. Ancak durum bu. Onlara % 100 katılıyorum çünkü Oliveira'nın başına gelen şey gibi kötü bir şey olmasını istemeyiz. Ben de ilk turda benzer bir şey yaşadım."

"Ana düzlükte çadırları geçerken, 350 km/s hıza ulaşıyoruz ve motosiklet ön kaldırıyor. O esnada yandan 60 km/s hızında rüzgar esiyor."

"Bordüre yakınsanız, çimene çıkarsınız. Oluksuz lastiklerle ıslak çimenin nasıl olduğunu biliyoruz. Pek iyi olmuyor. Bu açıdan iyi bir karar verdiler." dedi.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont