Crutchlow: "Quartararo ve Marquez, yarıştıkları takım üstünde benzer etkilere sahipler"

Haberi dinle

Son şampiyon Quartararo, bu sene de sezonun büyük bölümünü liderlik koltuğunda geçirdi, ancak yeterince rekabetçi olmayan Yamaha ve birtakım sürüş hataları nedeniyle son yarışa Francesco Bagnaia'nın 23 puan gerisinde giriyor.

Kariyerinin başlangıcından bu yana Yamaha bünyesinde bulunan ve motosikletin gelişimine katkıda bulunmaya çalışan Quartararo hakkında konuşan Crutchlow, Fransız sürücünün belli açılardan Marquez'e benzediğini düşünüyor.

Autosport'a konuşan Crutchlow, "Valentino, Lorenzo, [Andrea] Dovizioso, Dani [Pedrosa] gibi isimlerle yarışma şansım oldu. O zamanın en iyi sürücüleriyle üreticilerin içindeydim."

"Marc ve Fabio bu isimlerin tam tersi bir sürüş sergiliyorlar, hayal bile edemezsiniz. Aynı etkiye sahip olduklarını söylememin nedeni, üretici üzerinde aynı etkiye sahip olmaları."

"Ayrıca üreticideki diğer sürücüler üzerinde de aynı etkiye sahipler. Bu garip bir ifade olacak ama diğer takım arkadaşlarını ya da tüm çalışanları ekarte etme yetenekleri var çünkü kimse onların yapabildiğini yapamaz."

"Motosikletin en güçlü noktasına dokunmayı başarıyorlar, ya da onların en güçlü noktası bir anda motosikletin en güçlü noktası oluveriyor."

"Yani, üstün olduklarına dair net bir etki yaratmayı başarıyorlar. Honda'nın veya Yamaha'nın en iyi motosiklet olduğunu düşünmüyorum ama ikisi de [şampiyonluğu kazanabilecek kapasitede] olmayan bir şeyle dünya şampiyonlukları kazandılar."

"İkisi tamamen farklı insanlar, tamamen farklı üreticilerde çalışıyorlar ve tamamen farklı sürüş stilleri mevcut; ancak bu özel etkiye de sahipler."

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Unutmamamız gereken şey, Fabio'nun hiç farklı bir MotoGP motosikletine binmemiş olması ve çok yetenekli olması."

"Bu konuda da Marquez'e çok benziyor, sorun yokmuş gibi davranmak yerine sorunu anlıyor ve sebeplerini kavrıyor. Zamanını ise farklı bir şekilde değerlendiriyor, ama bu sadece bir yere kadar sürebilir."

"Motosikleti geliştirmemiz gerek, Yamaha bu konuyu kesinlikle çok ciddiye alıyor."

"Teste gelen 27 personelimiz var, bu, sarf edilen çabanın bir göstergesi. Her testte tam dört garajımız oluyor ve garajlar ağzına kadar doluyor. Çok çalışıyoruz, ancak sürücülere sadece ne hissettiğinizi söylemekle yetinebiliyorsunuz."

" Fabio için en büyük endişe en yüksek hızdı. Ama bununla birlikte başka sorunlar da ortaya çıktı." dedi.