Crutchlow: "Quartararo, ruhsal olarak 'kırılamayacak' birisi''

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Quartararo, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Tayland Grand Prix'si öncesinde Francesco Bagnaia'nın 18 puan önünde şampiyona lideri konumunda. Fransız sürücü, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Japonya GP'de sadece 8. olabildi ve Yamaha'sının güç konusundaki sınırlamalarından dolayı önündeki kimseyi geçemedi.

Quartararo'nun şampiyonadaki avantajının büyümesinin nedeni, Bagnaia'nın son turda düşmeseydi. Aleix Espargaro ise formasyon turunda motor moduna yaşadığı bir sorundan dolayı motosiklet değiştirmek zorunda kaldı ve yarışa pit yolundan başladı, bu yüzden de Quartararo'ya bir tehdit oluşturamadı.

Sezonun son 6 yarışı için RNF ile yarışan ve 2021'den bu yana Quartararo ile çalışan Crutchlow, Fransız sürücünün ruhsal dayanıklılığının onu şampiyonluk mücadelesinde tuttuğuna inanıyor.

Tayland Grand Prix'si öncesinde medyaya konuşan Crutchlow, şunları söyledi: "Bence Fabio galibiyetler için zorlayacak. Fabio ruhsal olarak çok güçlü. Şampiyonadaki pozisyonu... Evet, motosiklet birçok alanda iyi ama o da gerçekten iyi sürüyor."

"Farkı yaratan şey çoğunlukla onun mantalitesi. Motosikletteki hissiyatı ve güveni. O bir nevi ruhsal olarak kıramayacağınız biri. Kötü bir şey yaşanırsa, bunu hemen unutur ve işine bakar. Fakat onun Motegi'de yaşadığı durumu anlıyorum. Onun yarıştığı motosikletleri geçmek çok zor."

"Bunu yarışta fark ettim, yarışta her birisini geçmem 3 turumu aldı. Onların direkt olarak arkasında kalabilmek için virajlardan kötü çıkmalarını beklemeniz gerekiyor."

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Buriram, geçmişte Yamaha için iyi bir pist oldu. Quartararo, Petronas SRT'nin M1'inde yarıştığı 2019 yılında galibiyeti kıl payı ile kaçırmıştı. 2019 Yamaha için iyi geçse de pistin uzun düzlükleri ve sert hızlanma noktaları, bu yıl Yamaha'ya pek uymayacak.

Quartararo ise ayar anlamında geçiş yapmayı kolaylaştıracak bir şey olmadığını söylüyor.

Fransız sürücü, "Ayar anlamında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sezonun başında kullandığımız motosikletin aynısını kullanmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir şasiye geçtik ama büyük bir değişim değil. Yani günün sonunda, fazla bir şey yapamıyoruz."

"Gelecek yıl bizim için daha eğlenceli olacak. Daha çok motor performansına sahip olacağız, sanırım hâlâ gelişime devam ediyorlar. Gelecek yıl geçiş yapmak daha kolay olacak." dedi.