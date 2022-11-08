Crutchlow: "Quartararo MotoGP gridindeki en iyi sürücü"
Cal Crutchlow, 2021 MotoGP dünya şampiyonu Fabio Quartararo'nun "griddeki en iyi sürücü" olduğunu söylüyor ve onun M1'le yaptıklarını kimsenin yapamayacağını düşünüyor.
2021 MotoGP dünya şampiyonu Quartararo, Valensiya Grand Prix'sine Francesco Bagnaia'nın 23 puan ardında geldi ve mutlak kazanması gerekiyordu. Ancak yarışı dördüncü bitirdi ve şampiyonluğu kaybetmiş oldu.
Bagnaia, yıl boyunca baskın güç olan Ducati ile yedi yarış kazanırken, Yamaha sürücüsü toplamda üç galibiyet aldı.
Bagnaia özellikle yılın ikinci yarısında çok kuvvetliydi ve son 10 yarışın beşini kazanıp, üç de podyum aldı. Quartararo aynı süreçte bir ikincilik ve bir üçüncülükle yetindi.
Sonuç olarak Bagnaia, 91 puanlık farkı kapattı ve şampiyon oldu.
Ancak Quartararo, 2022'de podyuma çıkan tek Yamaha sürücüsüydü ve Franco Morbidelli, Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso ve Darryn Binder'in topladığı puanlar birleştirildiğinde, hâlâ Fransız sürücünün 186 puan gerisinde kalıyorlardı.
Son altı yarışta RNF ile yarışmadan önce tüm yıl Yamaha'nın test pilotluğu yapan Crutchlow, Quartararo'nun griddeki en iyi sürücü olduğunu söyledi.
Valensiya'da Motorsport.com'a konuşan Crutchlow, Quartararo'nun 2022'yi en iyi sürücü olarak bitirdiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Bunu onun için yarıştığım ya da böyle bir şey için söylemiyorum."
Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Ben ne sürdüğümü biliyorum. Şu anda griddeki en iyi sürücü o çünkü gridde başka kimsenin onun o motosikletle yaptığını yapabileceğine inanmıyorum."
"Gerçek bu. Pecco'yu övmemezlik yapmayın çünkü harika bir şampiyona geçirdi, harika bir iş çıkardı, Ducati de öyle. O gerçekten harika bir sürücü. Fabio'nun da ondan iyi olduğunu söylemiyorum."
"Fakat Fabio'nun yaptığı şey inanılmaz iyi, bunu yapmak çok zor."
"Açık konuşmak gerekirse o motosikletle birkaç puan almayı düşünmek bile zor."
"Yani yaptığı şey inanılmaz. Gelecek yıl için bunu düzeltmemiz gerekiyor." dedi.
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