Crutchlow: "Quartararo, hızlı olmak için motosiklet ayarlarında özel bir şey yapmıyor"

Quartararo, 2021 sezonunda şu ana kadar 4 kez galibiyete ulaştı. Fransız sürücü, bu hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si öncesinde şampiyonadaki en yakın rakibinin 47 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Quartararo'ya en yakın diğer Yamaha sürücüsü ise şampiyonada 7. sırada bulunan Maverick Vinales.

Vinales, Steiermark Grand Prix'sinde motosikletinin motoruna bilerek zarar vermeye çalışmasından dolayı takım tarafından Avusturya GP'den çekilmeden önce 1 galibiyet almış ve bir kez de başka bir yarışta podyuma çıkmıştı.

Griddeki 3 fabrika M1 motosikletinden birini süren Valentino Rossi ise bu sezon sadece 28 puan toplayabildi ve şampiyonada 19. sırada yer alıyor.

Yamaha'nın test sürücüsü Crutchlow, Quartararo'nun bu kadar hızlı olmak için Yamaha'sının ayarlarında radikal değişikliklere gitmediğini gözlemlerken; Fransız sürücünün motosiklet ayarlarındaki "inatçılığını" da övdü."

Quartararo'nun motosikletine özel bir şeyler yapıp yapmadığı sorulan Crutchlow, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Hayır, özel hiçbir şey yapmıyor. Ayarlar oldukça yakın. "

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Onlar, benim testlerde kullandığımdan farklı ayarları tercih ediyorlar. Ancak Maverick sezon başında kazandığında, benim testlerde kullandığım ayarları kullanıyordu."

"Fabio; o biraz farklı sürüyor. Sürücü uzadıkça motosiklet de o kadar az hareket ediyor. Sürücü küçüldükçe motosiklet daha çok hareket ediyor."

"Bu yüzden ben, bazı alanlarda daha büyük bir motosiklet tercih ediyorum."

"Fabio, farkı kendi yaratıyor çünkü onun altında da diğer sürücülerde ne varsa o var. Ben test yaparken de aynı motosiklet oluyor."

"Yani, o sadece fantastik bir şekilde sürüyor, iyi bir şekilde sürüyor ve onunla çalışması da güzel."

"Fakat aynı zamanda Maverick'le çalışmayı da seviyorum çünkü o, sizi dinliyor ve eğer bir şeyin daha iyi olduğunu söylersem [kullanmak üzere] onu alıyor."

"Fabio'yu seviyorum çünkü o da söylediklerinizi kendine almıyor. Sonrasında kendi silahlarıyla kalıyor ve elindekilerle iyi bir iş çıkarıyor."

"Ancak günün sonunda onların kullanabilecekleri şeyler buluyorum. O [Quartararo], kendi ayarlarıyla rahat hissediyor. Benim motosikletimdeki ayarlar, Fabio'da hiçbir zaman işe yaramaz."

"Onun inatçı olmasını seviyorum. O, 'benim sürdüğüm şey bu, motosikletimi ellememe gerek yok' diye düşünüyor ve çok nadiren [değişiklik] yapıyor. Sadece sürüyor ve gerçekten iyi bir iş yapıyor."

"Ancak 21 yaşında olduğunuzda, motosikletin ayarlarıyla alakalı o kadar da telaş yapmıyorsunuz. Sadece hızlı gidebilmek için endişe duyuyorsunuz. Onlar sadece zaman tablolarının en üstüne yer almak istiyorlar."

Crutchlow, bu hafta sonu Silverstone'da fabrika Yamaha takımında geçtiğimiz günlerde kovulan Vinales'in yerini alacak ve Quartararo'nun takım arkadaşlığını yapacak.

2020 sezonunun sonunda emekli olan Crutchlow'un, 2021 sezonunu Yamaha ile tamamlayıp tamamlamayacağı belirsizliğini koruyor.

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images