Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”
MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP'de üç yarış galibiyeti bulunan Cal Crutchlow, gelecek hafta sonu yapılacak Steiermark GP'de Franco Morbidelli'nin yerini alarak yarışlara geri dönecek.

Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor

Morbidelli, bu yılın başlarında dizinden sakatlanmıştı ve antrenman yaparken bu sakatlığın nüksetmesi sonrası Assen TT'den önce ameliyat olmuştu.

İtalyan sürücü, o yarışa katılamadı ve en azından Eylül ayındaki Aragon yarışına kadar yarışamayacağı açıklandı.

Petronas SRT, yaptığı değerlendirme sonrası Avusturya'daki çifte yarışa ve Ağustos ayındaki Britanya yarışına, Yamaha'nın test sürücüsü Crutchlow'un katılacağını açıkladı.

Crutchlow, "Üç Grand Prix'de Petronas Yamaha SRT ile sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Açıkçası bu fırsat, en iyi şartlarda gelmiyor ve Franco için en iyisini diliyorum, umarım diz ameliyatından sonra güçlü şekilde geri dönebilir."

"Eminim yapacaktır çünkü son iki yıldır harika yarışıyor."

“Bu üç yarış için belirli bir hedef belirlemenin zor olduğunu düşünüyorum ve bu yıl sürüş yaptığım gün sayısı sınırlı olduğu için, bu yarışlar daha çok motosikleti anlamak üzerine olacak."

“İyi olan şey, motosikleti karşılaştırabilmem ve Yamaha için çok daha fazla veri toplayabilmem olacak." dedi.

Crutchlow geçen sezonun ardından yarışlardan emekli oldu ve Yamaha ile resmi test sürücülüğü konusunda anlaştı.

Britanyalı sürücü, 2011 yılında Yamaha'nın müşteri takımı Tech3 ile MotoGP'ye girmiş ve 2011-2013 yılları arasında M1'le altı podyum almıştı. 2014 yılında ise Ducati fabrika takımına geçmişti.

Crutchlow, bu yıl bazı testlerde zaten yeni versiyon M1'i kullandı ancak yarışacağı motosiklet, daha eski bir model olan "A-versiyon" olacak.

Steiermark GP'de emeklilikten dönen bir başka sürücü de özel davetle KTM adına piste çıkacak olan Dani Pedrosa olacak.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”

Önceki haber

Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hangi pilotların 2022 için kontratı bulunuyor?

1 s
2
Formula 1

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"

25 dk
3
Formula 1

Alfa Romeo, Russell'ın puan almasını engellemeyi umuyor

50 dk
4
Formula 1

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

20 s
5
Formula 1

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”

14 s
Son Haberler
Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor
MOTOGP

Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor

3dk
Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”
MOTOGP

Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”

3 s
Zarco, 2021 MotoGP sezonu ''beklenenden iyi olsa da'' dinlenemiyor
MOTOGP

Zarco, 2021 MotoGP sezonu ''beklenenden iyi olsa da'' dinlenemiyor

4 s
Bagnaia: "Ducati, 2021'de şampiyonluk savaşı vermek için bir adım daha atmalı"
MOTOGP

Bagnaia: "Ducati, 2021'de şampiyonluk savaşı vermek için bir adım daha atmalı"

19 s
Marquez, iyileşmekte olan “kolu izin verirse” motosiklet antrenmanlarını artırmayı umuyor
MOTOGP

Marquez, iyileşmekte olan “kolu izin verirse” motosiklet antrenmanlarını artırmayı umuyor

27 Tem 2021
Son Videolar
MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
28 Haz 2021

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”
MotoGP

Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”

Zarco, 2021 MotoGP sezonu ''beklenenden iyi olsa da'' dinlenemiyor
MotoGP

Zarco, 2021 MotoGP sezonu ''beklenenden iyi olsa da'' dinlenemiyor

Bagnaia: "Ducati, 2021'de şampiyonluk savaşı vermek için bir adım daha atmalı"
MotoGP

Bagnaia: "Ducati, 2021'de şampiyonluk savaşı vermek için bir adım daha atmalı"

Cal Crutchlow Daha fazlası
Cal Crutchlow
Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"
MotoGP

Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"

Crutchlow: "MotoGP 2021'de de sürpriz galipler görmeye devam edecek"
MotoGP

Crutchlow: "MotoGP 2021'de de sürpriz galipler görmeye devam edecek"

Crutchlow: "Honda benim MotoGP ve Superbike'ta yedek sürücüsü olmamı istedi"
MotoGP

Crutchlow: "Honda benim MotoGP ve Superbike'ta yedek sürücüsü olmamı istedi"

Çok Okunanlar Bugün

Hangi pilotların 2022 için kontratı bulunuyor?
Formula 1 Formula 1

Hangi pilotların 2022 için kontratı bulunuyor?

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"
Formula 1 Formula 1

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"

Alfa Romeo, Russell'ın puan almasını engellemeyi umuyor
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Russell'ın puan almasını engellemeyi umuyor

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti
Formula 1 Formula 1

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”

Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”
Formula 1 Formula 1

Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''
Formula 1 Formula 1

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''

Son Haberler

Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor
MotoGP MotoGP

Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor

Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”
MotoGP MotoGP

Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”

Zarco, 2021 MotoGP sezonu ''beklenenden iyi olsa da'' dinlenemiyor
MotoGP MotoGP

Zarco, 2021 MotoGP sezonu ''beklenenden iyi olsa da'' dinlenemiyor

Bagnaia: "Ducati, 2021'de şampiyonluk savaşı vermek için bir adım daha atmalı"
MotoGP MotoGP

Bagnaia: "Ducati, 2021'de şampiyonluk savaşı vermek için bir adım daha atmalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.