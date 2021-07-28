Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor

Morbidelli, bu yılın başlarında dizinden sakatlanmıştı ve antrenman yaparken bu sakatlığın nüksetmesi sonrası Assen TT'den önce ameliyat olmuştu.

İtalyan sürücü, o yarışa katılamadı ve en azından Eylül ayındaki Aragon yarışına kadar yarışamayacağı açıklandı.

Petronas SRT, yaptığı değerlendirme sonrası Avusturya'daki çifte yarışa ve Ağustos ayındaki Britanya yarışına, Yamaha'nın test sürücüsü Crutchlow'un katılacağını açıkladı.

Crutchlow, "Üç Grand Prix'de Petronas Yamaha SRT ile sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Açıkçası bu fırsat, en iyi şartlarda gelmiyor ve Franco için en iyisini diliyorum, umarım diz ameliyatından sonra güçlü şekilde geri dönebilir."

"Eminim yapacaktır çünkü son iki yıldır harika yarışıyor."

“Bu üç yarış için belirli bir hedef belirlemenin zor olduğunu düşünüyorum ve bu yıl sürüş yaptığım gün sayısı sınırlı olduğu için, bu yarışlar daha çok motosikleti anlamak üzerine olacak."

“İyi olan şey, motosikleti karşılaştırabilmem ve Yamaha için çok daha fazla veri toplayabilmem olacak." dedi.

Crutchlow geçen sezonun ardından yarışlardan emekli oldu ve Yamaha ile resmi test sürücülüğü konusunda anlaştı.

Britanyalı sürücü, 2011 yılında Yamaha'nın müşteri takımı Tech3 ile MotoGP'ye girmiş ve 2011-2013 yılları arasında M1'le altı podyum almıştı. 2014 yılında ise Ducati fabrika takımına geçmişti.

Crutchlow, bu yıl bazı testlerde zaten yeni versiyon M1'i kullandı ancak yarışacağı motosiklet, daha eski bir model olan "A-versiyon" olacak.

Steiermark GP'de emeklilikten dönen bir başka sürücü de özel davetle KTM adına piste çıkacak olan Dani Pedrosa olacak.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images