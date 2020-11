Crutchlow, MotoGP'deki son yarışının ardından hem mutlu hem üzgün

LCR Honda MotoGP sürücüsü Crutchlow, Algarve'de son yarışına çıktı ve gelecek yıl, Yamaha'nın resmi test sürücüsü olacak.

Üç kez yarış galibi, yarışa dördüncü sıradan başladı ve sabahki ısınma turlarında iyi bir performans ortaya koyarken, yarışın ilk turlarında da iyiydi.

Crutchlow, yarışta Pol Espargaro ile savaşa girdi ve birkaç hata yapıp, lastiklerine zarar vermesinin ardından 13. sırada finiş gördü.

"Bırakmak çok duygusal. Yarışta her şeyimi verdim ve her zamanki gibi kendimden tüm isteyebileceğim buydu. Her şeyden önce yarıştan bahsediyorsak, o zaman sonuçtan ötürü hayal kırıklığına uğradım çünkü iyi bir pozisyondaydım, iyi bir pozisyonda olabileceğimi hissettim."

“Ama gerçekten arka lastiklerde büyük bir düşüş yaşadım, belki de elektronik aksam veya yarışın başlangıcındaki haritalamayla, muhtemelen biraz daha az çekiş kontrol kullanıyordum. Savaşmaya devam ettim ve birkaç kez 300 km/s hızla birinci virajda pist dışına uçtum. Yine de hiç pes etmedim."

"Sorun artık yapamayacak olmamdı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum ve yapıyordum da. Son yarışımı bitirmek istedim ve bu, benim için önemli bir şey. Damalı bayrağı görmek önemliydi."

"Keşke hata yapmasaydım, Pol'un arkasında giderken ilk virajda pist dışına çıktım, o zaman altı ya da yedi sürücü ensemdeydi, çünkü tekrar pistten uçtum, yanıt vermeye çalışıyordum. Kendi hatamdı, Pol'un gerisinde kalsaydım ve dışarı uçmasaydım, yarışın sonuna kadar lastikleri daha iyi şekilde yönetebilirdim."

"Bitirdiğim için mutluyum çünkü kariyerime bir kazayla başladım ve kariyerimi kolayca bir kazayla bitirebilirdim. "

"Genel olarak mutluyum. Bitirdim. Dışarı çıkıp dünyanın en iyi adamlarından bazılarıyla savaşmak güzeldi."

"Mücadele ettiğim adamlar bu yıl yarış kazandı, pek çok kez podyumda yer aldı."