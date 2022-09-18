Crutchlow: "MotoGP sıralamaları, F1 gibi olmuş"

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Yamaha'nın test sürücüsü Crutchlow, Andrea Dovizioso'nun son yarışta emekliliğe ayrılmasının ardından sezonun kalan 6 yarışında RNF Racing için yarışacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansında 300km/s hızda kaza yapan Crutchlow, bu yüzden sıralamalarda 2. seans için mücadele edemedi. En son geçen sene Aragon'da yarışan Crutchlow, kaza yapmasaydı sıralamalarda 2. seansa geçebileceğini söyledi.

Yarış eksiğine rağmen Crutchlow, sıralamalarda Yamaha'nın fabrika takımı sürücüsü Franco Morbidelli'nin 0.1 sn önünde 19. olmayı başardı.

MotoGP'de 3. kez yarış kazanan Crutchlow, 2020 sonunda tam zamanlı yarışmayı bırakmasından bu yana sıralama seanslarının F1 sıralamalarına benzediğini söyledi.

Crutchlow, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu tuhaf çünkü rekabetçi olmayı beklemiyordum."

"Ancak rekabetçi olduğumu hissettim. Daha hızlı olmam gerektiğini düşündüm. Çok daha hızlı olabilirdim ancak sarı bayraklara denk geldim."

"3. antrenmanda kaza yaptım ancak o seansta, gerçekten sıralamalarda 2. seansa geçebilme şansımın olduğuna inanıyordum."

"Sıralamalara girdiğimde iyimserdim. İlk turumda fena bir tur atmadım. Ancak geçen sene bırakmamın ardından sıralamalar, büyük ölçüde F1 sıralamalarına benzemiş."

"İlk turda ortalama bir zaman elde ediyorsunuz ancak nerelerde gelişebileceğinizi biliyorsunuz."

"Eskiden tam gaz giderdik, mümkün olduğu kadar zorlardık. Ancak şimdi piste çıkıyorsunuz, güvende olabileceğiniz bir tur atıyorsunuz, iyi bir tur atıyorsunuz ve nerelerde zaman kazanabileceğinizi söylüyorsunuz. Herkes ikinci turunda en iyi tur için zorluyor."

"Ancak ben ikinci turumda sarı bayraklara denk geldim. İlk turumda sarı bayrağa denk geldim ve turum tamamen boşa gitti."

"Gerçekten yavaştı çünkü pistte bazı pilotlar vardı, ben pistte kaldım ve kendi başıma sürmek istedim. Ancak ön lastiğin sağ tarafı soğuk kaldı."

"Bu yüzden 2. virajı ortalama bir şekilde döndüm. 5. viraja kadar durumu iyileştirdim ancak orada sarı bayraklara denk geldim. Gerektiği kadar yavaşlamama rağmen en iyi turumun altındaydım. Bu yüzden daha hızlı gidebileceğimi biliyordum. Ancak durum böyle." dedi.

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow, her ne kadar RNF ile yarışıyor olsa da büyük ölçüde Yamaha için testler yapacak.

Hafta sonu boyunca elektronik değişikliklerini test eden Crutchlow, henüz ayarlarda kendisine göre bir değişiklik yapamamış. Crutchlow, Pazar sabahki ısınma seansında ayarlar üzerinde çalışacağını söyledi.

Crutchlow, "Tüm hafta sonu boyunca, tek bir ayara dahi dokunmadık. Hiçbir şey yapmadık. Yaptığımız tüm çalışmalara, elektronikler üzerindeydi. Elektronikteki değişikliklerin işe yarayıp yaramadığına baktık."

"İlk kez ısınma seansında motosiklette bir şeyleri değiştireceğiz." dedi.