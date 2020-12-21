Crutchlow: "MotoGP 2021'de de sürpriz galipler görmeye devam edecek"

Son 5 sezondur 2. defa 2020 MotoGP sezonunda 9 farklı sürücü podyumun en üst basamağına çıktı ve Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Joan Mir, Brad Binder ve Miguel Oliveira ilk galibiyetlerini aldı.

COVID-19 sebebiyle kısalan ve yoğunlaşan takvim, 6 kez dünya şampiyonu Marc Marquez’in yaralanması sonrası eksik olması ve arka lastiklerin dizaynında gidilen değişiklik sonrası 2020 sezonu belirsizliklerle ve sürprizlerle dolu bir sezon oldu.

Fakat Crutchlow normal koşullar altında bile 2020 gibi sezonların gridin rekabetçi doğası sebebiyle gerçekleşmeye devam edeceğini düşünüyor - ve yeni Yamaha test sürücüsü, Dorna Sports’un son yıllarda bunu yaratmak için regülasyonlarda yaptığı değişikliklerle “harika bir iş çıkarttıklarını” söyledi.

2021’de buna benzer bir sezon göreceğimizi düşünüp düşünmediği sorusuna Crutchlow: “Evet, doğrusu düşünüyorum. Bence sürpriz galipler görmeye devam edeceksiniz, sene boyunca podyumda farklı kişiler de göreceğinizi düşünüyorum çünkü esasında herkes fabrika motosikletinin üzerinde.”

“Carmelo (Ezpeleta, Dorna CEO’su) yarışları bu kadar yakın ve bu kadar rekabetçi yaparak grid boyunca mücadeleleri yaymak için kuralları harika bir şekilde kullandı. Şu anda herkesin iyi bir motosikleti var. Bazı sürücüler yeni lastikleri kullanabilecek, bazıları kullanamayacak ama lastiklerle zorlananlar belki lastikle beraber gelişerek daha rekabeti olabilirler.”

“Esasen 14 yarış süresince sene boyunca iyi yarışlar izlediniz ve bence seneye de bunu görmeye devam edeceksiniz, şampiyona normale dönse bile. Ama birçok farklı galip olacağını düşünüyorum.”

Crutchlow yakın arkadaşı Jack Miller’ın da 2021’de Ducati’yle yarış kazanmasını görmek istediğini belirtirken “gelecek seen şampiyonluğu kazanmaması için herhangi bir sebep olmadığını” da söyledi.

“Benim açımdan Jack’in kazanmasını görmek istiyorum. Bence bunu yapabilecek seviyede olduğunu kanıtladı. Bu son yarışlarda yine bunu yapmya çalıştı.”

“Gelecek sene şampiyonluğu kazanmaması için herhangi bir sebep yok. Marc’ın (Marquez) geri dönmesini de dört gözle bekliyorum çünkü geçen sene boyunca çok baskındı ve gride geri dönmeyi hak ediyor.”