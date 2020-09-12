Crutchlow, Misano yarışlarını kaçıracak
paylaşım
yorumlar
Cal Crutchlow, Misano'daki yarışlara katılmayacağını açıklamasının ardından hedefinin Barcelona'da piste çıkmak olduğunu belirtti.
LCR Honda sürücüsü, geçen ayki Steiermark Grand Prix'sinden sonra sağ kolundan ameliyat oldu ancak yarada sıvı birikmesi nedeniyle tekrar ameliyat olması tavsiye edildi.
Cuma günkü antrenman turlarında kolunda yeniden ödem oluşan Crutchlow'un kolu, eski işlevini yerine getiremiyordu.
Kolundaki açık yara nedeniyle enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olan Crutchlow, doktorların talebi üzerine bu hafta sonu San Marino'dan ve önümüzdeki hafta yapılacak Emiliga Romagna GP'den çekilmek zorunda kaldı.
Şimdi dinlenecek ve iki hafta sonra Barcelona'da dönmeye çalışacak.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|San Marino GP
|Pilotlar
|Cal Crutchlow Şimdi al
|Editör
|Lewis Duncan
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Crutchlow, Misano yarışlarını kaçıracak
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov