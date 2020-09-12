Crutchlow, Misano yarışlarını kaçıracak

LCR Honda sürücüsü, geçen ayki Steiermark Grand Prix'sinden sonra sağ kolundan ameliyat oldu ancak yarada sıvı birikmesi nedeniyle tekrar ameliyat olması tavsiye edildi.

Cuma günkü antrenman turlarında kolunda yeniden ödem oluşan Crutchlow'un kolu, eski işlevini yerine getiremiyordu.

Kolundaki açık yara nedeniyle enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olan Crutchlow, doktorların talebi üzerine bu hafta sonu San Marino'dan ve önümüzdeki hafta yapılacak Emiliga Romagna GP'den çekilmek zorunda kaldı.

Şimdi dinlenecek ve iki hafta sonra Barcelona'da dönmeye çalışacak.