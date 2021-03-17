Crutchlow: "Marquez MotoGP'ye dönüşünde hiçbir zaman yavaş olmayacak"

Marquez geçen sene Temmuz ayındaki Endülüs Grand Prix'sinde ilk Jerez yarışında sağ kolunu kırdığından beri yarışmıyor ve bu olayın üstüne 3 ameliyat geçirdi.

6 kez MotoGP dünya şampiyonunun kolu şu anda iyileşiyor ve Marquez 2021'deki dönüşü adına çalışmalara başlayarak yeniden motosiklet sürmeye başladı.

Bugün sabah saatlerinde Marquez, Honda RC213V-S motosikleti üstünde Katalonya pistinde Repsol Honda takımıyla turlar atarken görüntülendi.

Henüz MotoGP'ye ne zaman geri döneceği belirlenmemiş olsa da Marquez, Katar'daki sezonun ilk yarışına katılma ihtimalini henüz es geçmedi ve olası katılımcılar listesinde ismi de geçiyor.

2015'ten 2020'ye kadar LCR'yle Honda için yarışan Crutchlow, 8 ay motosiklet sürmemiş olmasına rağmen Marquez'in geri döndüğü zaman hızlı olacağından kuşkusu olmadığını belirtti.

Yamaha test sürücüsü, "Marc konusunda şunu söyleyebilirim: Marc Marquez, Marc Marquez'dir. Geri döndüğünde hiçbir zaman yavaş olmayacaktır, orası kesin."

"Ve hepimiz bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkes onun en kısa sürede motosiklet sürmeye dönmesini istiyor, fakat onun geri dönmeden önce yeterince zaman geçmiş olmasına dikkat edeceğini düşünüyorum."

"Fakat yavaş bir sürücü vs. olmayacaktır. Ama yeniden adapte olması ve eski formunu yakalaması için biraz zamana ihtiyacı olacak."

"Fakat Marc hakkında bunu dedikten 3 tur sonra en hızlı isim olabilir. Bunu hiçbir zaman bilemiyorsunuz, dolayısıyla hiçbir fikrimiz yok."

"Sürücülerin bile onun geri döndüğünü görmek istediğini düşünüyorum, umarım kısa zamanda fit ve hazır bir şekilde geri döner." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Photo by: Repsol Media

Marquez yeniden motosiklet sürmeye başlamış olsa da geçen hafta Katar'daki sezon öncesi testlerinde yer almıyordu.

Honda'nın geçen ayki 2021 lansmanı sırasında konuşan takım patronu Alberto Puig, HRC'nin Marquez'den beklentilerinin, kendisinin beklentileri karşısında önem arz etmediğini fakat Marquez'in eski formuna dönmek için bir yol bulacağına inandığını söyledi.

Honda'nın sezon öncesi testleri karışık geçti. Japon marka 2 sürücüsüyle toplamda en çok kaza yapan takım olurken, LCR'den Alex Marquez 5 kaza yaparak en çok kazaya imza atan isim oldu ve sondan bir önceki gün geçirdiği bir kaza sebebiyle ayağını çatlattı.

Pol Espargaro tek bir kaza geçirdi fakat Honda'yla ilk resmi sürüşünde herkesi etkileyerek sadece 0.716 saniye farkla 10. sıraya yerleşti ve bu sürüşü, Ducati sürücüsü Jack Miller tarafından sezon öncesi testlerinin "öne çıkan performansı" olarak değerlendirildi.