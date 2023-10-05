Crutchlow: "Marquez, Ducati'ye geçiyorsa, diğerlerinin gride gelmesine gerek yok"
Cal Crutchlow, Marc Marquez'in 2024'te Ducati motosikletine geçmesi halinde diğer sürücülerin yarışmasına gerek olmadığını söyledi.
Honda, Marquez'in 2024 sonuna kadar devam eden kontratını, 2023 yılında karşılıklı olarak feshedeceklerini açıklamıştı.
Marquez yeni sezonda Gresini Ducati ile yarışacak ancak İtalyan ekip henüz resmi açıklamada bulunmadı.
İspanyol sürücü, Honda'da kalmak istese de, takımın gittiği yönden memnun değildi ve 2024 prototipi de beklentilerini karşılamadı.
Yamaha test sürücüsü Crutchlow, 2016'dan 2020'ye kadar LCR Honda'da yarıştı ve bu süre Marquez'in sürüş stilini yakından gördü.
Heçtiğimiz hafta sonu Japonya GP'sinde konuşan Crutchlow, Marquez'den övgüyle bahsetti ve eğer Ducati'ye geçerse, yeniden en öne döneceğini dile getirdi.
Crutchlow, "Her zaman Marc'ın Ducati'ye geçmesi halinde diğerlerinin gride gelmeyebileceğini söyledim."
"Bunu hep söylemişimdir. Dolayısıyla onun gitmesini istemiyorum. Honda'da işleri yoluna koymasını istiyorum."
"Fakat bir yandan da umrumda değil. Televizyonda iyi bir yarış izlemek istiyorum. Marc'ın birlikte sürme ayrıcalığına sahip olduğum en iyi sürücü ya da en iyi yetenek - olduğuna inanıyorum."
"Onunla Honda'da yarıştım, ne yaptığını biliyordum, görüyordum fakat bunu yapamıyordum. Yeteneği inanılmazdı. Bu yeteneğini kaybettiğini düşünmüyorum."
"Bence mevcut motosikleti, eskiden yapabildiklerini yapmasına izin vermiyor."
"Eğer izin verseydi, hâlâ şampiyonanın ön sıralarında olurdu diye düşünüyorum." dedi.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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