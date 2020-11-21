Crutchlow: "Lorenzo'nun yetenekli olması, onu mükemmel bir test sürücüsü yapmaz"

Crutchlow, bu hafta sonu Portekiz Grand Prix'sinin ardından MotoGP'deki tam zamanlı yarış kariyerini sonlandıracak ve resmi test sürücüsü olarak Yamaha'ya katılacak.

LCR sürücüsü, geçen sezon emekli olan ve sonrasında Yamaha'nın test sürücüsü haline gelen üç kez dünya şampiyonu Jorge Lorenzo'nun yerini alacak. Lorenzo, COVID-19 nedeniyle sadece dört gün Yamaha ile sürüş yapabildi ve hepsi 2019 motosikletindeydi.

Crutchlow’un Yamaha ile test sürücüsü olarak anlaşmasının ardından Lorenzo, bu değişikliği "altın madalyayı bronz madalya ile değiştirmek gibi" şeklinde yorumladı.

Crutchlow, Cuma günü bu yorumların sorulması üzerine şöyle dedi: "Ona söyleyecek hiçbir şey yok. Sonunda bu şekilde hissediyor."

“Ona bir yarışçı olarak saygı duyuyorum, beş kez dünya şampiyonu oldu. Size beş kez dünya şampiyonu olduğunu söyleyebilir ve gerçekten inanılmaz bir sürücü, motosiklette çok özel."

"Ama bu, onun harika bir test sürücüsü olduğu anlamına gelmiyor. Her şey bu kadar basit. Bence söylediği bazı şeyleri ihtiyatla karşılamalı ve devam etmelisiniz, bu yüzden eminim ki bu, onu beni etkilediğinden daha fazla etkiledi."

"Bu sözler, insanlara her zaman bir şeyler söyleyen bir adamdan geliyor. Günün sonunda bunlar beni bağlamıyor."

"Mutluyum, yapacak işlerim olduğu için mutluyum, bir ailem var, mutluluğum var, arkadaşlarım var. Belli ki evde olmaktan sıkıldı."