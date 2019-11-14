Crutchlow: "Lorenzo'nun emekliliği, MotoGP için üzücü"

Perşembe sabahı yapılan özel bir basın toplantısında Lorenzo, sezon sonunda emekli olacağını resmen açıkladı.

Lorenzo için tıpkı Johann Zarco gibi gerçekçi adaylardan birisi olan Crutchlow, "Öncelikle bu, sporumuz için gerçekten üzücü bir gün. Jorge bir şampiyon. Beş kez dünya şampiyonu ve gününde olduğu zaman, pek çok insanın kendisiyle yarışamadığı bir adam."

"Bazen podyuma çıkarsanız, onun yanında durursunuz ama onunla aynı yarışta değilsinizdir. Yani o büyük bir şampiyon ve büyük bir profesyonel. Karakterinin diğerlerinden biraz farklı olduğunu biliyorum, hatta sürücüler de bunu görüyor." dedi.

Lorenzo, MotoGP'deki son yılında RC213V'ye adapte olmakta zorlandı ve şimdiye kadarki 14 yarışta hiç ilk ona girmeyi başaramadı.

Buna rağmen Crutchlow, Lorenzo'nun inanılmaz bir sürüş stiline sahip olduğunu ve emekli olmasaydı Honda'da iyi işler başarabileceğini söyledi.