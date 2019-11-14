Crutchlow: "Lorenzo'nun emekliliği, MotoGP için üzücü"
LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo'nun emekliliğinin MotoGP için üzücü olduğunu söyledi.
Perşembe sabahı yapılan özel bir basın toplantısında Lorenzo, sezon sonunda emekli olacağını resmen açıkladı.
Lorenzo için tıpkı Johann Zarco gibi gerçekçi adaylardan birisi olan Crutchlow, "Öncelikle bu, sporumuz için gerçekten üzücü bir gün. Jorge bir şampiyon. Beş kez dünya şampiyonu ve gününde olduğu zaman, pek çok insanın kendisiyle yarışamadığı bir adam."
"Bazen podyuma çıkarsanız, onun yanında durursunuz ama onunla aynı yarışta değilsinizdir. Yani o büyük bir şampiyon ve büyük bir profesyonel. Karakterinin diğerlerinden biraz farklı olduğunu biliyorum, hatta sürücüler de bunu görüyor." dedi.
Lorenzo, MotoGP'deki son yılında RC213V'ye adapte olmakta zorlandı ve şimdiye kadarki 14 yarışta hiç ilk ona girmeyi başaramadı.
Buna rağmen Crutchlow, Lorenzo'nun inanılmaz bir sürüş stiline sahip olduğunu ve emekli olmasaydı Honda'da iyi işler başarabileceğini söyledi.
Editörün seçtikleri:
Önceki haber
Lorenzo'nun Valencia'daki emeklilik konuşması
Sonraki haber
Zarco: "Honda teklifi gelirse, sıra dışı bir hayal olur"
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Pilotlar
|Cal Crutchlow Şimdi al , Jorge Lorenzo Şimdi al
|Editör
|Lewis Duncan
Crutchlow: "Lorenzo'nun emekliliği, MotoGP için üzücü"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
03:55
09:55
|
|FP2
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
08:10
14:10
|
|FP3
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
03:55
09:55
|
|FP4
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
07:30
13:30
|
|Q1
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
08:10
14:10
|
|Q2
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
08:35
14:35
|
|WU
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
03:20
09:20
|
|Yarış
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
08:00
14:00
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan