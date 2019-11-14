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MotoGP / Son dakika

Crutchlow: "Lorenzo'nun emekliliği, MotoGP için üzücü"

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Crutchlow: "Lorenzo'nun emekliliği, MotoGP için üzücü"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Kas 2019 17:50

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo'nun emekliliğinin MotoGP için üzücü olduğunu söyledi.

Perşembe sabahı yapılan özel bir basın toplantısında Lorenzo, sezon sonunda emekli olacağını resmen açıkladı.

Lorenzo için tıpkı Johann Zarco gibi gerçekçi adaylardan birisi olan Crutchlow, "Öncelikle bu, sporumuz için gerçekten üzücü bir gün. Jorge bir şampiyon. Beş kez dünya şampiyonu ve gününde olduğu zaman, pek çok insanın kendisiyle yarışamadığı bir adam."

"Bazen podyuma çıkarsanız, onun yanında durursunuz ama onunla aynı yarışta değilsinizdir. Yani o büyük bir şampiyon ve büyük bir profesyonel. Karakterinin diğerlerinden biraz farklı olduğunu biliyorum, hatta sürücüler de bunu görüyor." dedi.

Lorenzo, MotoGP'deki son yılında RC213V'ye adapte olmakta zorlandı ve şimdiye kadarki 14 yarışta hiç ilk ona girmeyi başaramadı.

Buna rağmen Crutchlow, Lorenzo'nun inanılmaz bir sürüş stiline sahip olduğunu ve emekli olmasaydı Honda'da iyi işler başarabileceğini söyledi.

"Bu konu daha gündeme gelmeden dahi gazeteciler çok fazla şey söyledi. O, Honda'da iyi olabilirdi ancak bu ne zaman olurdu bilmiyorum. Motosikleti nasıl süreceğini biliyor. Verilerini şu anda görebiliyorum. Frenleme şeklini, yaptığı inanılmaz şeyleri görebiliyorum. Emekli o olacağını bilmiyorum. Sporumuz için gerçekten üzücü bir gün."

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Seri MotoGP
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al , Jorge Lorenzo Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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