Crutchlow: "Kızımın tepkisi, kararımın doğruluğunu gösterdi"

Yamaha, dün sabah yaptığı açıklamada Crutchlow'un 2021'de Jorge Lorenzo'nun yerine test sürücüsü olacağını duyurmuştu.

Normalde Crutchlow'un adı Aprilia'da Andrea Iannone için anılıyordu. Iannone'nin doping cezasının devam etmesi halinde Crutchlow'un onun yerine yarışacağı söyleniyor olsa da, Crutchlow daha önceki açıklamalarının aksine Aprilia ile yarışlara devam etmekten vazgeçtiğini söyledi.

Çok geçmeden, Crutchlow'un MotoGP'ye giriş yaptığı Yamaha'ya test sürücüsü olacağı duyuruldu.

Crutchlow, "Açıkçası bunu ailemle konuştum. Bu teklifler geldiğinde eşim Lucy ile konuştum. Yapmak istediğim şey buydu ve o, ne istediğimi biliyordu. Bu şekilde devam edemezdim. Bugün kızım Willow'a da babasının gelecek sene yarışmayacağını söyledim."

"Dürüst konuşuyorum, bu kararı desteklemek için bir şeyler uydurmuyorum. Arabanın arka koltuğundaydı ve ona gelecek sene yarışmayacağımı söyledim. Bunun üzerine bana 'Yani bu senin evde daha çok olacağın manasına mı geliyor?' diye sordu. Ben de ona 'Evet' şeklinde cevap verdim. Sevinçten ağlıyordu. Fark burada. Kendim, ailem ve geleceğim için doğru karar verdiğime inanıyorum."

"Bir spordan ayrılmak zordur ancak yine de bir şeyler yapıyor olacağım. Lucy ve Willow ile bu sene bir şey yapamadık. Willow'un o şekilde tepki vermesinin ardından, doğru karar verdiğimi biliyorum. Bunu zaten biliyordum ancak kızımın bunu doğrulaması güzel oldu." dedi.

2022'de geri dönme ihtimali sorulduğunda Crutchlow, "MotoGP'de test sürücüsü olsanız dahi yarışmak için bir sürü fırsata sahip olursunuz. Dediğim gibi, onlar test sürücüsü istiyordu ve ben de bunu yapmak istedim."

"İyi bir iş çıkarmaya adandım, bakalım neler olacak. MotoGP'de yarışmaya bir sene ara verip ardından dönüş yapmak çok zor olur. Size bunu söyleyebilirim. Marquez bunu yapacak ancak o bunu yapabileceği yaşta. Hızından endişe etmesini gerektiren bir durum yok. Zaten isteyerek bir sene ara vermedi."

"Bu, bir sene ara verip ardından yarışlara döneceğim bir proje değil. Böyle bir niyetim yok. Buradaki niyetim Yamaha için test sürücülüğü yapıp, elimden gelenin en iyisini yapmak." dedi.