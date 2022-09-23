Crutchlow, Japonya GP antrenman seanslarında ilk 10'a giremediği için "çok sinirlenmiş"

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Yamaha test sürücüsü ve 3 kez MotoGP yarış galibi Crutchlow, emekli olan Andrea Dovizioso'nun yerine sezon son yarışları için RNF Yamaha ile geri döndü ve Aragon'da yarıştı.

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Crutchlow, Motegi'de yakın zaman önce 2023 Yamaha motosikletini test etmişti ve bugünkü antrenman seansının büyük bölümünü ilk 10'un içerisinde geçirdi.

Ancak son denemesinde, arka lastiğinde istediği performansı bulamayan Crutchlow, seansı liderin 0.6 sn gerisinde 17. sırada tamamladı ve yüksek ihtimalle Q1'de mücadele edecek çünkü yarınki 2. antrenman seansının yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Seansın ardından konuşan Crutchlow, "Çok rekabetçi olmam gerek çünkü ilk 10'da olmadığım için gerçekten sinirliyim. İyi hissettim ama son lastik kötüydü. İlk lastikti yol tutuşu yoktu. İlk lastik setinde iyi hissettim ve kendime 'İyi bir ilk tur attım, her sektörde 0.1 daha bulabileceğimi biliyorum.' dedim."

"Her sektörde 0.1 saniye bulsaydım ilk 10'a girebilecektim ama olmadı. Takip ettiğim kişiydi harikaydı. Jack [Miller] onu takip etmeme izin verdi ve ona yaklaşık 0.5 saniye kadar fark bıraktım, çok yaklaşmak istemedim çünkü lastiklerim kötüydü."

"Yani virajlardan çıkamıyordum bile, virajlara giriş fena değildi ama virajlardan çıkış çok kötüydü."

"Turun sonrasında Jack'e dedim, bir kere bile apekse dokunmadı ama yine de turu yaptı. Sürekli taşıyordu ama yine de turu yaptı."

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow, Motegi'de Yamaha'nın 2023 paketini test ediyor. Yamaha sürücüsü, 2022 ile 2023 paketi arasındaki farklar arasında pek bilgi vermese de Japon markanın daha önce "hiç bu kadar efor harcadığını" görmemiş.

2022 paketi ile 2023 paketi arasındaki farkların neler olduğu sorulan Crutchlow, şunları söyledi: "Size iki paket arasındaki farkları söyleyemem. 2023 paketi kesinlikle düzlüklerde daha hızlı ama Yamaha, 2023 için paketini yeniden tasarlamadı."

"Yeni paket aynı gözüküyor ve iyi bir iş çıkarmışlar. Bildiğimiz gibi yeni bir şasileri var ve diğerleri [Yamaha sürücüleri] de bu şasiyi kullanıyor."

"Bu [yeni şasi], iki alanda gelişim sağladı. Ancak benim için oldukça kritik olan bir alanda gelişim sağlamadı."

"Diğerleri bu yeni şasiyi farklı alanlarda beğendiler, bu olumlu bir şey. İyi adımlar atıyorlar. Yamaha'nın bu kadar efor harcadığını daha önce görmemiştim. Bu iyi bir şey."

"Motosiklet hızlı, yeni motosiklet hızlı ve en önemli şey de bu."