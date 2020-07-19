Crutchlow, ısınma turlarındaki kaza sonrası Jerez'den çekildi

LCR Honda sürücüsü, sekizinci virajda büyük bir kaza yaptı ve zorunlu kontroller için tıbbi merkeze götürüldü.

Sonrasında daha fazla kontrol için hastaneye götürülen Britanyalı sürücü, sırt yaralanması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Bu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Britanyalı sürücünün pazar günkü yarışta yer almayacağı anlamına geliyor. Crutchlow, sıralama turlarında Marc Marquez'den sonra en hızlı Honda sürücüsüydü.

Cumartesi günkü sıralama turlarında kaza yapan Suzuki sürücüsü Alex Rins'in de pazar günkü yarışa katılamayacağı duyurulmuştu.