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MotoGP / Son dakika

Crutchlow, ısınma turlarındaki kaza sonrası Jerez'den çekildi

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Crutchlow, ısınma turlarındaki kaza sonrası Jerez'den çekildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 11:25

Cal Crutchlow, Pazar sabahı yapılan ısınma turlarında geçirdiği büyük kazanın ardından pazar günkü yarışa katılamayacak.

LCR Honda sürücüsü, sekizinci virajda büyük bir kaza yaptı ve zorunlu kontroller için tıbbi merkeze götürüldü.

Sonrasında daha fazla kontrol için hastaneye götürülen Britanyalı sürücü, sırt yaralanması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Bu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Britanyalı sürücünün pazar günkü yarışta yer almayacağı anlamına geliyor. Crutchlow, sıralama turlarında Marc Marquez'den sonra en hızlı Honda sürücüsüydü.

Cumartesi günkü sıralama turlarında kaza yapan Suzuki sürücüsü Alex Rins'in de pazar günkü yarışa katılamayacağı duyurulmuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al
Takımlar Team LCR
Editör Rachit Thukral

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