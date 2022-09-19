Crutchlow, ilk turda yaşananların ardından neden geri döndüğünü sorgulamış

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2021 Aragon GP'sinden bu yana piste çıkmayan Crutchlow, Andrea Dovizioso'nun sezonu tamamlamama kararının ardından kalan yarışlar için RNF Yamaha motosikletine geçti.

Zayıf bir motosiklete ve bir senedir yarışmamasına rağmen kötü bir performans göstermeyen İngiliz sürücü, mücadeleyi galip Enea Bastianini'nin 20 saniye gerisinde 14. tamamladı ve 2 puan aldı.

Ancak Crutchlow, Fabio Quartararo ve Takaaki Nakagami'nin Marc Marquez'le ayrı temaslara karışarak yarış dışı kaldıkları ilk turdaki dramadan sonra, ideal tempoyu tutturmakta zorlandığını itiraf ediyor.

Crutchlow, "Dürüst olmak gerekirse, ilk turun yarısında 'neden buraya geri döndüm' diye düşünüyordum."

"Her yerde uçan insanlar vardı, yere düşen vizörlerden kaçınmak için frene basıyordum. Sonra 'Tamam, şimdi ne olacak?' dedim, çünkü Fabio'nun yerde kaldığını gördüm ve kırmızı bayrak çıkacağını düşündüm."

"Piste döndük ve her şeyin düzeldiğini düşündüm, sonrasında Taka [Nakagami] bir anda düştü ve kaymaya başladı, sadece durmaya çalışıyordum."

"Bütün tempomu kaybetmiştim, sonrasında herkesin yarışa normal seyrinde devam ettiğini gördüm ve aynısını yapmam gerektiğini söyledim kendime."

"Buna gerçekten hazır değildim, yine de olumlu bir yarıştı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, takımın ve Yamaha'nın isteyebileceği tek şey bu. Oldukça iyi veriler topladık." dedi.

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow, ilk turda hatalı Nakagami'den kaçınmak zorunda kalarak lider gruptan kopmasaydı yarışı daha iyi bitirebileceğine de inanıyor.

İngiliz sürücü, "İyi bir yarış çıkardığımı düşünüyorum. 19 tur atıp 1.48 yapmak başarılı - geçen yıl yarıştaki en iyi turum 1.49 bandındaydı. Yani istikrarlı bir yarış geçirdim."

Mücadeleye girmeye çalıştım ancak bu pek mümkün olmadı, yine de yarışın gidişatından memnunum. Bir anda yarış zihniyetine nasıl geri dönebilmek komik, istesem kolayca arkalarda dolaşabilir, işimi yapabilir, 'yarış bitti, bazı test verileriniz var' diyebilirdim. Takım da mutlu olurdu."

"Ama önümdeki sürücüleri gördüğümde 'onları geçmeye çalışmalıyım' şeklinde düşünüyorum, rekabetçi olmak böyle bir şey. Birkaç puan almak güzeldi."

"İlk turlarda biraz mücadele edebilseydim her şey biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ama [öndeki] gruptan kopmuştuk."

"Sonrasında tempo tutmaya çalıştık ancak [Marco] Bezzecchi ve [Luca] Marini pist dışında birbirlerine çarpıyor ve beni yavaşlatıyordu."

"İyi olan şey şu ki sınırlarımı tamamen aşmamıştım. Rins'e geçildikten sonra karşı atak deneyebilirdim, ama bu fazla olurdu." dedi.