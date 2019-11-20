Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Son senelerde Honda'nın en iyi ikinci sürücüsü konumunda olan Crutchlow'un adı gelecek sene için Jorge Lorenzo'dan boşalan motosiklet için anılıyordu.

Crutchlow ile birlikte Johann Zarco'nun da adı bu motosiklet için geçiyordu ancak Repsol Honda takımın yıldız sürücüsü Marc Marquez'in Moto2'de şampiyon olan kardeşi Alex Marquez ile anlaştı.

Crutchlow, takımın kendisinin yerine daha genç olan Alex'i seçmesinin mantıklı olduğunu, Zarco'nun hiçbir zaman gerçekçi bir aday olmadığını söyledi.

Crutchlow, "Bildiğim kadarıyla Zarco asla gerçekçi bir aday değildi. Taka'nın yerine getirilmişti ve iyi iş yaptı. O dünya şampiyonu olmuş bir sürücü ve motosikleti iyi sürdü."

"Malezya'da Alex'in şampiyon olmasıyla bazı şeyler değişti. O da çok iyi iş çıkardı."

"Jorge'nin bırakma kararının ardından en kolay yol beni ya da Alex'i o motosiklete geçirmekti. Ancak Alex'in HRC'ye geçmesi hem onlar hem de benim takımım açısından daha mantıklıydı."

"Hayal kırıklığı yaşıyor muyum? Hayır çünkü Marc ile takım arkadaşı olmak gerçekten herkes için çok zor." dedi.

Crutchlow LCR'de hâlâ fabrika bağlantılı sürücü olacak. İngiliz sürücü, Repsol Honda'ya geçseydi Marquez için ciddi bir rakip olabileceğini düşünüyor.

Crutchlow, "Oraya gitseydim iyi iş çıkarırdım ancak asla gitme talebinde bulunmadım."

"Takımımda mutluyum. Takım patronum Lucio Cecchinello harika iş başarıyor ve takımımla kazanabilmek için her şeye sahibim. Kaynaklar arasında fark var." dedi.

HRC'de çaylak sürücü olması ve LCR'de Nakagami'nin bir önceki senenin motosikletini kullanıyor olması nedeniyle bu sene de test yükü Marquez ve Crutchlow üzerinde olacak.

Crutchlow, geçen senelerden daha farklı bir durumun olmayacağını söyledi.

Crutchlow, "Benim görevim zaten önemliydi. Dediğim gibi Jorge'nin hemen hızlanması zor olacaktı, bu yüzden bu sene de önemli bir göreve sahiptim."

"En iyi ikinci Honda konumundaydım. Podyumlar aldım ve gelecek sezon da öyle olmasını bekliyorum." dedi.