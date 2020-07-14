Crutchlow, Honda'nın WSBK teklifiyle ilgilenmiyor

HRC, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Pol Espargaro'nun 2021'de fabrika Honda takımına geçeceğini, Alex Marquez'in ise LCR'da Crutchlow'un yerini alacağını açıklamıştı.

Her ne kadar Crutchlow, Aprilia'ya ilgi duyduğunu ve Ducati ile muhtemel bir geri dönüş hakkında görüştüğünü söylemiş olsa da Honda takım patronu Alberto Puig, MotoGP.com'a yaptığı açıklamada, Crutchlow'un istemesi halinde WSBK teklifinin geçerli olduğunu söyledi.

Puig açıklamada şunları söyledi: "Honda'nın Superbike'ta bir takımı bulunmakta ve bu opsiyonu değerlendirmek istediği sürece oraya geçme şansı var. Yeni bir motosiklete de sahibiz, çünkü Honda'nın WSBK'deki amacı, yakın zamanda şampiyon olmak.

Bu açıklamaya yorum yapan Crutchlow, 2010'da yarıştığı WSBK'ya geri dönmeyi bir "gerileme" olarak görmediğini, ancak amacının MotoGP'de kalmak olduğunu söyledi.

"Yani, çünkü bunu yapmamı istiyorlar, bu sebeple Puig bunu ortaya attı." diyen Crutchlow ekledi: "MotoGP'de yapmak istediğim şeyler varken burada sürmeye devam edeceğim."

"Asla, asla demiyorum, sadece şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'na gitmekle ilgilenmediğimi söyledim."

"Bence MotoGP'de mükemmel bir kariyere sahiptim. Buna bir gerileme olarak bakmıyorum. İnsanlar Superbike'a gitseydim bunu bir gerileme olarak görürdü - ben o şekilde bakmıyorum."

"Ben, oranın inanılmaz bir şampiyona olduğuna inanıyorum, orada inanılmaz sürücüler var ve pek çok insan şu anda orada bulunmak isterdi. Ancak şu anda ben orada olmak istemiyorum."

"Buradaki durum sonrasında fikrimin değişip değişmeyeceğini bilmiyorum. Eğer bana sorarsanız, size de daha öncesinde söylediğim gibi, MotoGP'de devam edeceğimi düşünüyorum."

Bautista: "Honda'nın Crutchlow'a ihtiyacı yok"

Eğer Crutchlow, Honda'nın teklifi ilgilenseydi, Alvaro Bautista'nın takım ile 2021'de sözleşmesi olduğunun anlaşılması ile beraber, Superbike takımında Leon Haslam'in yerini alacaktı.

Leon Haslam, Team HRC Fotoğraf: Honda

Ancak Motorsport.com ile yakın zamanda yaptığı röportajda konuşan Bautista, Crutchlow'un Haslam'den daha üstün olmadığına inandığını söyledi.

"An itibariyle motosikletin gelişimi üzerinde çalışıyoruz ve takım daha çok yeni." diyen Bautista ekledi: "Cal'ın çok deneyimli ve çok hızlı bir sürücü olduğu kesin, ancak Leon tüm hayatı boyunca Superbike serilerinde yarıştı. Bence Cal, ondan fazla katkı veremez."

"Leon ile beraber gelişim konusuna çok fazla odaklanmış durumdayım ve iyi bir proje için olabilecek en iyi şey, şu anda bulunan sürücüler ile devam etmektir; sonuçta motosikletleri kullananlar bizleriz."